Gemini中文版購物功能登台 對話式AI重塑網購行為

Google持續拓展人工智慧（AI）實際應用，今天宣布AI助理Gemini在台灣推出中文版購物功能。使用者透過日常口語對話方式描述需求與預算，Gemini可直接生成商品圖卡，列出價格、評價、庫存、購買管道及規格比較表等細節，打造一站式個人化購物體驗。

以往消費者在網路上挑選商品時，往往需要在搜尋引擎、電商平台及各大論壇之間切換分頁，耗費大量時間爬文比價與比對規格。

Google在官方部落格發表文章指出，Gemini中文版購物功能結合Google購物圖譜（Shopping Graph）的資料庫技術支援，涵蓋超過500億筆商品資訊，並以每小時更新約20億筆資料的頻率運作，確保系統提供最新資訊。

在實際應用場景方面，消費者只需要以自然語言表達需求，例如「適合台北套房的除濕機，預算新台幣8000元以內」，或是「下個月要去日本五天四夜小旅行，請推薦3款輕量好推、預算在新台幣6000元內的20吋登機箱」。

Gemini接收提問後，會直接產生帶有商品圖片與購買連結的輪播圖卡，並附上清晰的規格比較表，讓使用者一眼就能看出不同產品間的差異，幫忙省下在網路上搜尋的時間。