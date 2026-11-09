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力挺「台灣製造」衛星、火箭 賴總統：挹注710億元帶動產業鏈

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統出席「TASTI 2026台灣太空國際年會」開幕式。總統府／提供
賴清德總統出席「TASTI 2026台灣太空國際年會」開幕式。總統府／提供

賴清德總統9日出席「TASTI 2026台灣太空國際年會」開幕式。他表示，政府積極推動「第三期國家太空科技發展長程計畫」，總經費710億元，執行期程延長到2031年。政府支持國內團隊自主研製衛星與火箭，並建置所需的測試及發射設施，帶動更多本土廠商參與太空產業。

賴總統致詞指出，回顧過去30多年來，台灣從零開始投入太空研究，一步步累積自主研發能力。每一項成果背後，都有科研人員長年的付出以及產業界與學術界的共同努力。這些研究成果加上半導體與資通訊產業長年累積的技術及製造能力，為台灣發展太空產業奠定了堅實基礎。

他提到，兩年前的就職演說上，他將「競逐太空、探索海洋」列入國家發展的方向。政府要支持國內團隊自主研製衛星與火箭，並建置所需的測試及發射設施，讓台灣逐步具備將自製衛星送上太空的能力，也帶動更多本土廠商參與太空產業。

賴總統說，這兩年來，政府積極推動「第三期國家太空科技發展長程計畫」，並且將總經費提高到710億元，執行期程延長到2031年。透過國科會與相關部會合作，支持衛星與火箭自主研發，並帶動國內供應鏈發展、培育所需人才，厚植台灣的太空實力。

在基礎設施方面，政府已經核定在台南沙崙成立火箭研發與組裝測試的基地；也選定在屏東九棚建置國家火箭發射場。隨著相關設施逐步到位，台灣將朝自主發射衛星的目標穩健前進。

賴總統也說，這些工作需要長期規劃，更需要跨部會協力。因此，他在國安會成立「太空暨科技發展委員會」，整合各部會資源，協調政策規劃與執行，並進一步研擬國家太空戰略，讓各項建設與研發工作相互配合、持續前進。

賴總統表示，投資太空，就是投資共同的未來。政府的每一項投入，最終都要轉化為守護國家、改善人民生活的力量。

他舉例，透過衛星資料的分析與應用，可以掌握國土環境與氣候變遷，在災害發生時，更快了解災區狀況，協助救援及復原工作；發展衛星通訊，則有助於在地面通訊受損時維持必要的聯繫。太空科技與日常生活緊密相連，也讓台灣面對各種挑戰時，有更充分的準備。

賴總統提及，該屆年會結合了「第15屆國際奈米衛星會議」以及「第9屆亞洲大洋洲太空天氣聯盟年度會議」，期待透過此次交流，台灣和各國彼此分享研究成果、建立更緊密的合作關係，未來讓更多創意與技術付諸實現。

他強調，面對全球太空產業的快速發展，政府也會持續做產業最堅實的後盾，支持自主技術研發，深化國際合作，讓台灣的科技實力成為人類飛向宇宙的新動力。

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