正崴土城廠辦火警 無人員傷亡將盤點財務損失

正崴土城廠辦今天上午發生火警，正崴表示，第一時間已啟動安全應變機制，初步盤點無人員傷亡。

正崴發言人劉素芳證實表示，位在新北市土城區中山路18號的廠辦，今天發生火警事故，已在第一時間啟動安全應變機制，全面安全疏散廠內所有人員，並即刻通報消防單位。消防隊現場全力救災，正崴也成立危機應變小組全力配合現場指揮官搶救，目前初步盤點無人員傷亡。

劉素芳表示，起火原因目前尚待消防單位後續調查鑑定。有關詳細受損範圍、財務損失及保險理賠金額，將後續盤點。

劉素芳強調，正崴為上市公司，一向重視工安與法規。後續最新進展將依規定於最短時間內，在「公開資訊觀測站」發布重大訊息向投資大眾與媒體說明。