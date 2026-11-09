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青年深陷網路成癮 各國思立法強制監管

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
各國政府與科技巨頭應採取跨國協調行動，透過嚴格法規與強制公開數據，共同遏止網路成癮與演算法帶來的潛在危害。（Photo by Florian Schmetz on Unsplash under C.C License）
各國政府與科技巨頭應採取跨國協調行動，透過嚴格法規與強制公開數據，共同遏止網路成癮與演算法帶來的潛在危害。（Photo by Florian Schmetz on Unsplash under C.C License）

各國年輕人深陷數位成癮危機！醫學期刊《刺胳針》系列研究指出，數位媒體對年輕人的危害，源自於應用程式設計和監管不力。專家呼籲，各國政府與科技巨頭應採取跨國協調行動，透過嚴格法規與強制公開數據，共同遏止網路成癮與演算法帶來的潛在危害。

應對數位環境風險

地球報》報導，該項大型綜合研究分析了涵蓋全球數百萬名25歲以下年輕人的數據，指出強迫性瀏覽與成癮行為等數位媒體使用習慣，已直接對青少年的心理健康、睡眠品質及身體活動量構成實質威脅。

研究人員強調，單純依賴年齡限制或限制螢幕時間等單一對策，已不足以應對危機，必須從商業模式與平台設計根本進行改革，而核心數據皆被科技企業內部所壟斷，導致獨立研究進展緩慢。

因此，國際組織與公衛學者強烈建議，各國政府應立法強制企業公開平台演算法對使用者健康的實際影響，並推動跨國公衛治理條約。

專家審視因果關聯

科學媒體中心》報導，多位公衛與精神醫學專家針對該系列研究提出客觀評估，指出雖然現有證據多基於觀察性研究，難以直接斷定絕對的因果關係，但其呈現的趨勢已足以敲響公共衛生的警鐘。

專家提醒，數位科技本身並非全然有害，適度且具建設性的使用仍有助於教育與社交連結，問題的關鍵在於不當的設計與缺乏監管的推薦機制。

儘管各界對於是否實施全面禁令仍存有不同討論，但推動平台透明化、減少演算法誘導的被動接觸，已成為全球青少年保護的新共識。面對日益普及的數位生活，如何在享受科技便利與維護身心健康之間取得平衡，正考驗著各國政府的智慧與決心。

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