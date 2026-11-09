黃仁勳婚外情衝擊？供應鏈：AI需求無虞 觀察美監管力道

輝達（NVIDIA）發布執行長黃仁勳承認婚外情道歉信，衍生間諜疑雲及晶片國安疑慮。3名半導體供應鏈人士分析認為，黃仁勳事件對台廠供應鏈影響有限，人工智慧（AI）產業對半導體長期需求仍在，輝達供應鏈政策不因個人因素改變，短線關注美國國會及主要州政府AI監管政策力道。

黃仁勳今天透過內部員工正式信件承認婚外情，輝達董事會聲明，針對黃仁勳疑遭外國情報行動鎖定一事啟動獨立調查。聲明指出，沒有理由相信國安或輝達的機密資訊被洩露，對黃仁勳及其團隊有信心。

相關事件引發間諜疑雲與美國國安疑慮，3名共和黨籍聯邦眾議院委員會主席要求黃仁勳18日出席一場閉門簡報，說明相關情況。市場高度關注黃仁勳事件對台灣半導體供應鏈影響。

半導體封裝測試供應鏈產業人士接受中央社記者電訪分析，美國關注焦點可能在於攸關國家安全的技術機密是否外流、以及是否有高階AI晶片或AI伺服器持續透過第三地輸往中國，關鍵要看證據內容為何。

他預期，美國政府對於黃仁勳事件的因應方式，可能沿用先前處理短影音平台TikTok的模式，短期加大對AI產業和關鍵企業監管力道，「建立新的遊戲規則」；但長期來看，美國不可能放緩AI產業發展，「因為中國正在急起直追布局」。

觀察對台灣供應鏈影響，他表示，短期半年內可能部分牽動供應鏈表現；但長期來看，AI產業發展成長趨勢不變，「火車開了就會繼續往目的地前進」，短線觀察美國國會和地方州政府對AI產業監管政策進展。

一名半導體測試業界主管受訪指出，黃仁勳事件對半導體供應鏈台廠影響有限，因為供應鏈養成「並非一朝一夕」，台廠與輝達合作長達數十年，輝達供應鏈政策也不會因短期事件改變，且美國AI基礎建設勢必要持續推動，「否則就被別人拿走、迎頭趕上」，長期來看AI產業需求無虞，發展不會停歇。

另一名半導體供應鏈主管表示，AI產業發展持續成長，各大雲端服務供應商（CSP）彼此競爭，為了生存大幅提升資本支出，持續帶動算力需求強勁，且企業端擴大AI訓練並布局AI運算資料結構化，「不是黃仁勳單一個人創造需求」；若輝達高層人事變動，「政策還是會繼續推」，不會因人事更迭改變。

他表示，未來關注焦點在美國國會對於AI產業監管的實際進展，以及各州發展AI資料中心和電力設備政策變數；長期來看，美國仍不會放緩AI產業布局，AI產業發展需求持續帶動台灣供應鏈成長。

根據資料，TikTok過去隸屬中國字節跳動（ByteDance），引發國家安全疑慮，美國國會2024年通過法律，要求字節跳動出售TikTok，否則將全面在美國禁用。

字節跳動今年1月敲定協議，成立一家由美資控股的合資企業，以保障美國用戶資料安全，從而避免美國禁用TikTok。TikTok美國業務已移交給美方持有的合資企業「TikTok美國數據安全合資公司」（TikTokUSDS Joint Venture LLC）。