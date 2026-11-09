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緯穎多重產品線同步成長 外資點讚

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

外資看好緯穎（6669）後續爆發力，看法維持正向。緯穎第3季受惠於營運槓桿效益，營業費用率降低，提升獲利表現。展望第4季，外資看好在一般型伺服器、AI ASIC、AMD GPU等產品同步放量的情況下，營收將有望季增兩成。

外資表示，雖然通用型伺服器業務在 10 月份受到零組件缺料影響，但後續成長動能仍在； AI 伺服器方面，隨著 9 月以來強勁放量，外資預期 ASIC 將成為第 4 季最主要的營收成長動能，同時緯穎成功切入通用基板 (UBB) 與交換器托盤組裝，市占率進一步提升；而來自多家客戶的 GPU 伺服器則預計在年底前開始貢獻營收，多管齊下，緯穎全年營收有望挑戰1.5兆元。

不過外資也指出，近期市場擔憂政策是否會影響資料中心建置延遲，成為潛在風險，但目前供應鏈方面並未見到任何變化。然而，為了將其納入部分保守假設，外資仍是下調了中期成長率預估。

緯穎 外資 AMD

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