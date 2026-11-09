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工研院啟動ESG×AI雙軸賦能 助小農用AI釀酒、製茶

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院在經濟部產業技術司指導下，啟動ESG×AI雙軸賦能，透過工研院的智慧科技加值環控與發酵技術助小農釀酒、製茶，讓農業副產物變身亮眼綠金。首排左起為工研院中分院副組長黃盈賓、國立高雄餐旅大學飲食文化暨餐飲創新研究所所長曾裕琇、十鼓文創園區業務部經理吳翠敏、一安行國際董事長陳冠宏、工研院中分院經理楊春桂、信華農特產執行長施馨婷。工研院／提供
工研院在經濟部產業技術司指導下，啟動ESG×AI雙軸賦能，透過工研院的智慧科技加值環控與發酵技術助小農釀酒、製茶，讓農業副產物變身亮眼綠金。首排左起為工研院中分院副組長黃盈賓、國立高雄餐旅大學飲食文化暨餐飲創新研究所所長曾裕琇、十鼓文創園區業務部經理吳翠敏、一安行國際董事長陳冠宏、工研院中分院經理楊春桂、信華農特產執行長施馨婷。工研院／提供

AI讓農業副產物變身亮眼綠金！在經濟部產業技術司指導下，工研院5日在高雄舉辦「ESG×AI：解鎖農業副產物循環新商機」活動，透過工研院的智慧科技加值環控與發酵技術，將傳統小米酒與原生山茶等農產副產物升級為亮眼綠金；更以AR與生成式AI打造沉浸式定向越野導覽，讓工研院科技走入產業，開創臺灣循環經濟新里程碑。

工研院中分院執行長李士畦表示，農食材料的高值化一直是提供在地產業有感升級的核心課題，經濟部產業技術司也長期支持工研院進行植物全株利用，透過萃取、智慧發酵與環境監控技術整合，將實驗室成果化為即戰力，導入部落或偏鄉農業協助周邊產業發展。這次在南部創新重鎮「亞灣新創園」，透過聚落平台串聯農業生產、AI技術端與消費市場，落實科技平權提供部落及偏鄉產業客製化技術與產銷網絡的鏈結，攜手產學研夥伴，擴大農業副產物循環利用，讓綠色科技為產業注入永續轉型動能。

當天邀請國立高雄餐旅大學教授曾裕琇，以「從食材全利用到循環經濟：農業食品副產物加值創新與永續商機」為題，剖析食材零廢棄的加值策略，分享AI數位科技、原鄉戶外栽培環境監測輔助系統，如何提升農產副產物價值與永續循環商機。高雄世貿林區山茶產銷班專員孔榮華，則分享將工研院智慧節能乾燥製茶技術，導入原生山茶的成果，透過IoT串聯整合5種以上的機台與參數，以AI分析精準調控發酵溫濕度與時間，研發出富含益生菌與天然茶香的「山茶康普茶」，更榮獲高雄市府農業局最佳製茶技術獎。工研院長期輔導原鄉小米酒栽種與分類技術，成功以10種原鄉酒麴植物進行標準化發酵為酒麴，釀造出風味醇厚的「穗釀小米酒」，並與在地公司合作，精準調控製程參數、驗證並串聯通路，讓消費者品嚐到部落風味，臺東著名的在地企業信華農特產執行長施馨婷，當天也特別蒞臨現現場分享創新產品的開發成果。

現場也展示工研院多項技術，包括導入偏鄉菇寮的「段木香菇智慧環控技術」，運用七合一環境感測器即時監測溫濕度、風速與光照等微氣候，連動智慧噴霧自動降溫並發送手機警示，助傳統友善農法抗衡極端氣候。「全自動節能烘乾科技」則將老師傅火候經驗轉化為數位控溫參數，精準保留乾香菇風味，並將格外品粗纖維菇柄轉化為植物肉乾原料，大幅提升農產副產物經濟效益。工研院的沉浸式觀光導覽系統，結合了AR、地景與GAI技術，以角色故事、部落文化、解謎探索為特色，建立觀光型定向越野模組，日前更導入南投縣府舉辦的「布農勇士定向越野挑戰賽」，讓親子在遊戲挑戰中，體會到科技加持下的效果。

當天還有工研院攜手創業300年，傳承16代的老字號日本和菓子老舖「大德屋長久」，結合日本職人傳承與原鄉食材的聯名甜點「紅藜銅鑼燒」與「小米銅鑼燒」，將臺灣原鄉紅藜與小米融入銅鑼燒，內餡保留穀物顆粒，讓口感更豐富有層次。並邀請深耕高雄的餐飲、文創與通路產業者進行一對一媒合會，期待開創更多的創新商機。

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