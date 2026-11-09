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台南舉辦台灣太空國際年會 黃偉哲：力促產業接軌國際

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南舉辦台灣太空國際年會、太空產業博覽會。黃偉哲（前排左四）與台南市長候選人立委陳亭妃（前排右二）等陪同賴清德總統出席開幕。記者周宗禎／攝影
台南舉辦台灣太空國際年會、太空產業博覽會。黃偉哲（前排左四）與台南市長候選人立委陳亭妃（前排右二）等陪同賴清德總統出席開幕。記者周宗禎／攝影

「2026台灣太空國際年會暨太空產業博覽會」（TASTI 2026）今在台南歸仁大台南會展中心開幕，市長黃偉哲陪同總統賴清德出席。黃偉哲表示，市府將全力配合中央，整合會展、教育及園區交通資源，支持太空產業發展、促進國際合作。

今天活動集結32個國家的太空機構、學研單位及產業代表，吸引逾3,500人次報名、超過80家參展單位參與。

黃偉哲表示，台南連續舉辦海洋科技及太空產業國際盛會，展現南台灣半導體高科技S廊帶從嘉義、台南、高雄到屏東發展潛力。將全力配合中央，整合會展、教育及園區交通資源，營造完善產業發展環境，促進產官學研交流合作，讓台灣太空產業接軌國際。

經發局表示，活動由國家太空中心與台南市政府共同主辦，以「太空信任、在地韌性」規畫3大主題、28場論壇及展覽，涵蓋衛星科技、次世代通訊、太空產業應用、國際合作及太空韌性等領域，提供科研、技術及產業交流平台。

經發局指出，活動邀集68位國外專業講者及51位國內專家學者參與。展覽涵蓋衛星研發、通訊技術、地面系統及太空應用等領域，國家太空中心也展出近年5個重點衛星計畫的1比1模型及入軌火箭和島脈MARAHO探空火箭½模型，呈現台灣太空科技研發成果與產業布局。

市府表示，年會及博覽會在台南舉辦，除促進國內外技術交流與產業媒合，也能帶動大台南會展中心場域運用，深化產官學研合作，協助地方產業鏈結國際市場。活動持續至11月11日，歡迎各界參與，了解全球太空科技發展趨勢及台灣產業創新成果。

黃偉哲

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