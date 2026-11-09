影／台灣太空產業博覽會 國科會：台灣將參與美國重返月球計畫

「台灣太空國際年會暨太空產業博覽會」（TASTI 2026）今天在台南大台南會展中心開幕，國科會主委吳誠文致詞時宣示台灣將以科技實力、參與美國「重返月球」計畫。

博覽會邀請32國太空機構、學研單位及產業代表出席、有80多單位廠商參展，今天上午預估超過3500人參觀。總統賴清德到場致詞，離去上車前還特別停下腳步與吳誠文、國家太空中心主任吳宗信等討論相關議題。

吳誠文致詞首先不忘感謝賴總統重視太空產業、大幅提升相關經費。他表示，台灣具有半導體、電子、通訊及精密製造等產業基礎，國科會持續提升太空科技自主研發及系統整合能力，鼓勵國內業者與國際太空機構及企業交流合作，促進供應鏈參與拓展共同研發、設計及整合等領域。

吳誠文指出，政府對提升太空科技的規畫與鼓勵國內業者與國際太空產業發展，投入努力的成果也應讓社會大眾了解，這也是舉辦這場活動的目的。他也宣示台灣將以科技實力投入、參與美國「重返月球」計畫。

「重返月球」計畫的官方正式名稱是美國國家航空暨太空總署NASA主導的「月神阿提米絲計畫「Artemis Program）」。

台灣太空中心（TASA）展出近年5項重要衛星計畫1比1模型與入軌火箭、探空火箭模型要呈現台灣太空科技發展成果。

大會主題「太空信任、在地韌性」（Trusted in Space, Resilient on Earth）結合第15屆奈米衛星會議（NSAT+）及第9屆亞洲大洋洲太空天氣聯盟（AOSWA）規畫3大主題、28場論壇，討論衛星科技、次世代通訊、太空產業應用、國際合作及太空韌性等議題。

活動集結國內外太空機構及企業，展出衛星研發、通訊技術、地面系統與太空應用等成果。國家太空中心展出近年5項重點衛星計畫的1比1模型，另有在國慶花車亮相的入軌火箭模型，及今年8月成功發射的「島脈」（MARAHO）探空火箭1比2模型。

現場模型及相關展品要讓民眾了解台灣在光學遙測衛星、合成孔徑雷達衛星、次世代通訊及火箭技術等領域發展。大會也安排國內外業者交流及合作媒合，盼藉國際參與，拓展台灣太空產業與海外市場合作機會。

TASTI 2026由太空中心與台南市政府主辦，系列活動昨天先展開，太空產業博覽會同步開放民眾參觀，開幕式國科會主委吳誠文、市長黃偉哲、國家太空中心主任吳宗信等出席。

活動持續到11日，期間安排專題演講、專業論壇、產業展覽及競賽交流活動，邀請國內外專家學者及產業代表參與。

賴總統（右起）離去上車前停下腳步與國科會主委吳誠文、市長黃偉哲等交談。記者周宗禎／攝影

「台灣太空國際年會暨太空產業博覽會」在台南歸仁大台南會展中心開幕，32國太空機構、學研單位及產業代表出席、有80多單位廠商參展。記者周宗禎／攝影

「台灣太空國際年會暨太空產業博覽會」在台南歸仁大台南會展中心開幕，32國太空機構、學研單位及產業代表出席、有80多單位廠商參展。記者周宗禎／攝影

賴總統（右起）離去上車前停下腳步與國科會主委吳誠文、市長黃偉哲等交談。記者周宗禎／攝影

賴總統（右起）離去上車前停下腳步與國科會主委吳誠文、市長黃偉哲等交談。記者周宗禎／攝影

「台灣太空國際年會暨太空產業博覽會」在台南歸仁大台南會展中心開幕，32國太空機構、學研單位及產業代表出席、有80多單位廠商參展。記者周宗禎／攝影

賴總統（右起）離去上車前停下腳步與國科會主委吳誠文、市長黃偉哲等交談。記者周宗禎／攝影