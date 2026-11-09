酷澎攜手OpenAI舉辦AI創新競賽 運用Codex培育科技人才

美商Coupang酷澎持續深化人工智慧（AI）技術與科技人才投資，日前攜手全球AI領導企業OpenAI，於新加坡共同舉辦「AI Grand Prix Singapore 2026」AI 創新黑客松競賽，匯聚科技開發人才運用 OpenAI Codex探索AI創新應用，提供優勝者與雙方技術團隊交流機會。

除了攜手OpenAI促進科技人才交流，酷澎今年3月亦與NVIDIA合作打造「AI工廠」（AI Factory），展現其持續投入AI技術創新、提升營運效率與顧客體驗的承諾。

「AI Grand Prix Singapore 2026」於10月24日至25日在新加坡Carousell Campus舉行，由 Coupang酷澎與OpenAI共同主辦。自150名報名者中選出60位參賽者，挑戰參賽者的技術實力、創意思維與即時解決問題的能力。

AI Grand Prix設計三大挑戰，讓參賽者運用 OpenAI Codex，在不同情境中探索AI技術的實際應用。其中，「Game Hack」聚焦AI驅動的創意遊戲開發；「Spot the Mismatch」考驗參賽者辨識AI生成商品描述、圖片與價格資訊差異的能力；「Group Hack」由參賽者組成14支團隊，共同開發AI驅動的購物體驗與創新解決方案。

Coupang 酷澎工程副總裁Xin Fu表示，新加坡匯聚充滿活力的工程師與研究人才，很高興能與 OpenAI共同舉辦這項活動，提供科技人才交流、實驗及運用AI創新的平台。

OpenAI亞太區Codex應用AI負責人Derrick Choi表示，I Grand Prix展現新加坡開發者社群的多元實力，參賽者有機會透過Codex嘗試不同的開發方法，探索AI如何解決真實世界中的問題。

本次競賽最終由Kay Hng Quek奪得總冠軍，在不同技術挑戰中展現的穩定表現與解決問題能力脫穎而出。主辦單位提供總計13,000美元的OpenAI API使用額度予獲獎者，鼓勵開發者持續探索AI創新應用。前十名參賽者亦獲邀與Coupang酷澎及OpenAI的領導團隊和技術代表交流，進一步促進科技人才與產業間的互動。

今年3月，Coupang酷澎也於NVIDIA GTC 2026年度技術大會宣布，結合自有Coupang Intelligent Cloud（Coupang 智慧雲）系統與NVIDIA DGX SuperPOD打造「AI 工廠」，透過提供自助式AI環境讓工程師與資料專家能夠在Coupang酷澎所在的任何營運地區測試新模型，加速技術創新與應用。