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資安攻擊頻傳遭質疑防護成效 林宜敬：台灣已用四個AI模型掃描

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
數發部長林宜敬。 聯合報系資料照
數發部長林宜敬。 聯合報系資料照

國內資安事件頻傳，國民黨立委萬美玲9日質詢數位發展部長林宜敬指出，除91APP個資事件外，資安署也掌握其他企業遭受攻擊，質疑政府編列預算輔導企業強化資安的成效是否有限，呼籲資安策略應與時俱進，從事後調查、補救轉向事前防護。林宜敬表示，目前掌握的相關案件都還在調查，91APP涉及的400多萬名民眾屬於潛在可能受影響範圍，實際遭竊取的個資數量仍待釐清。

萬美玲表示，目前資安署掌握遭攻擊的較重要企業約有五、六家，除了91APP已公告的事件外，其他企業受影響的民眾數量是否也已掌握？林宜敬回應，相關案件都已啟動行政調查，至於91APP涉及的400多萬名民眾，是潛在可能受到影響的資料範圍，駭客入侵後雖須將資料複製出去，但不一定會全部下載，因此實際遭竊取的資料數量仍在調查。

萬美玲指出，從上半年簡訊平台EVERY8D事件，到近期91APP及其他電商業者遭攻擊，政府應檢討企業資安輔導成效及防護方向，尤其AI技術與攻擊手法快速演進，資安策略也應立即調整，不能始終停留在事後調查與補救。

林宜敬表示，數發部目前已運用四個模型進行掃描，推動速度可能僅次於美國；台灣每天面臨各種網路攻擊，也因此吸引許多美國AI資安公司有意與台灣合作，強調台灣並非被動因應資安威脅。萬美玲則表示，重點不是認為數發部被動，而是希望政府資安策略能隨威脅變化與時俱進，並確實落實。

林宜敬

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