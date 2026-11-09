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AI助攻 台經院上修今年GDP至12.34%、明年估6.45%

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
台經院大幅上修今年經濟成長率至12.34%。 聯合報系資料照
台經院大幅上修今年經濟成長率至12.34%。 聯合報系資料照

AI熱潮持續推升台灣經濟成長動能。台經院9日大幅上修今年經濟成長率至12.34%，明年雖面臨高基期及AI投資增速放緩等挑戰，但在全球雲端服務供應商（CSP）資本支出持續擴張帶動下，預估2027年經濟成長率仍可達6.45%，優於主計總處目前預測的6.04%。台經院認為，今年台灣經濟表現令人驚豔，明年則可望由高速成長轉向穩健成長。

主計總處8月預估今年台灣經濟成長率為11.05%，台經院此次更上修至12.34%。台經院院長張建一表示，今年主要受惠人工智慧（AI）需求快速擴張，帶動伺服器、半導體及相關供應鏈出口大幅成長。即使今年經濟成長基期已高，明年在民間消費穩健、投資持續擴張支撐下，仍可望維持6%以上成長率，對台灣而言相當不容易。

張建一指出，近年全球科技巨頭競相擴大AI資本支出，形成一場「軍備競賽」，投資規模遠超過原先預期，也是台灣今年經濟成長率一再上修的主要原因。

不過，隨著AI基礎建設成本攀升、企業籌資壓力增加，以及投資回收速度不如預期，加上美國期中選舉後民主黨大勝，市場開始擔憂AI投資能否延續高速成長。

對此，張建一認為，AI投資增速放緩未必是壞事，反而有助於產業從過度競爭轉向更有效率的穩健發展。美國許多資料中心已取得建照並持續施工，相關設備訂單也陸續下達，預期明年上半年台灣出口動能仍有支撐，短期內不必過度擔憂；至於下半年表現，則須觀察AI投資疑慮能否逐步消除。

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，今年全球經濟成長率預估為3.1%，主要由少數經濟體支撐，其中台灣排名第五，表現相當亮眼。雖然明年受高基期影響，經濟成長將較今年收斂，但AI相關訂單能見度高，預估既有資料中心建置計畫將持續推進，相關需求不至於突然消失。

展望明年全球經濟局勢，孫明德認為，若荷莫茲海峽重新開放、國際原油供應恢復穩定，全球通膨壓力可望逐步緩解，全球經濟成長率有機會回升至3.4%。

不過，孫明德也點出明年全球經濟仍有四大變數，包括中東局勢及聖嬰現象可能再度推升物價，導致主要央行延後降息；AI投資能否轉化為實際獲利，並出具規模的殺手級應用；美國是否對電子產品加徵關稅，加劇全球貿易碎片化；以及各國財政日益脆弱，恐壓縮政策應變空間。

台經院 GDP

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