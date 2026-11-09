亞電：PTFE材料相關產品仍處於驗證調整階段

亞電（4939）表示，PTFE材料目前採取搭配PP（半固化片）的Hybrid Coreless複合方案，持續依據客戶需求進行材料驗證、測試及性能優化，相較於傳統材料設計，此方案可兼顧高頻高速傳輸所需的低介電損耗（Df）特性與材料結構強度，在維持訊號傳輸效能的同時，也提升材料整體穩定性及製程可靠度，具備應用於AI高階載板及新世代高速運算平台的發展潛力。目前相關產品仍處於驗證調整階段，實際認證進度及後續量產時程，將視終端客戶需求與驗證結果而定。

亞電表示，第3季持續投入高階材料研發及新產品驗證，使研發相關費用增加，主要用於PTFE高頻高速基板材料及抗翹曲平衡膜等產品的認證測試與規格調整，藉此強化公司在半導體及AI高階應用市場的技術布局。

展望未來，隨著AI相關電子供應鏈市場規模持續擴大，高效能運算及高速傳輸應用不斷演進，對電子材料的性能、可靠度及製程規格要求亦日益提高。亞電將持續深化核心材料技術研發，積極擴大PTFE及抗翹曲平衡膜等高階產品的客戶認證與應用範圍，並配合市場需求推進產品優化及技術驗證。公司對長期研發成果與技術發展方向深具信心，未來將持續掌握電子產業升級趨勢，逐步拓展高附加價值應用市場，在穩固既有營運基礎的同時，為中長期營運發展累積更多成長動能。

亞電日前公告2026年前三季財報及10月營收，受惠產品組合優化及營運策略調整逐步展現成效，前三季合併營收達新台幣12.47億元，年增17.12%，毛利率25.61%，營業利益0.86億元、稅後淨利0.75億元，每股稅後盈餘0.76元，整體獲利表現較去年同期由虧轉盈，營運體質持續改善。此外，公司同步公告10月合併營收1.6億元，累計前10月合併營收約14.07億元，分別年增42.32%及19.53%，維持雙位數成長。