影／台灣太空國際年會 賴總統宣示支持自製衛星上太空本土產業參與

「台灣太空國際年會暨太空產業博覽會」（TASTI 2026）今天在台南大台南會展中心開幕，32國太空機構、學研單位及產業代表出席、80多單位參展，超過3500人參觀。總統賴清德致詞表示，他兩年前的就職演說中就將競逐太空、探索海洋列入國家發展方向。「我們要支持國內團隊自主研製衛星以及火箭，並且建置所需的測試及發射設施，讓台灣逐步具備將自製衛星送上太空的能力。也帶動更多本土廠商參與太空產業。」

他說，這兩年來政府積極推動第三期國家太空科技發展長程計畫，將總經費提高到710億元。執行期程延長到2031年。國會與相關部會合作支持衛星與火箭自主研發，並帶動國內供應鏈發展，培育所需人才，厚植台灣的太空實力。基礎設施政府已核定在台南沙崙成立火箭研發與組裝測試的基地。也選定屏東九鵬建制國家火箭發射場。

賴總統宣示「將朝自主發射衛星的目標穩健前進」，已在國安會成立的太空係科技發展委員會，整合各部會協助政策規畫執行，並延擬國家太空戰略，讓各項建設與研發相互配合持續前進。

「投資太空就是投資我們共同的未來。」賴總統說，政府的每項投入，最終都要轉化為守護國家，改善人們生活的力量。透過衛星資料的分析與應用，我們可以掌握國土環境，以及氣候變遷。在災難發生時，更快了解災區情況，協助救援以及復原工作。發展衛星通訊，則有助於在地面通訊受到損害時，維持必要的聯繫。

他說，太空科技與日常生活緊密相連，也讓台灣面對各種挑戰時，都能有更充分準備。這也呼應年會的主題太空信任、在地韌性。要提升在地韌性也需要國際合作支持。各國平時透過技術交流與資訊共享建立合作基礎，面對災害時就能更有效率相互支援、面對氣候變遷及天然災害的挑戰。

賴總統宣示「願意與世界的民主夥伴分享衛星科技與資料應用的經驗。共同提升環境測試以及災害應變能力，並以具體行動承擔更多國際責任。」年會結合第15屆國際奈米衛星會議、第9屆亞洲大洋洲太空天氣聯盟年度會議。期待透過交流，台灣和各國彼此分享研究成果，建立更緊密的合作關係，讓更多創意與技術能夠付諸實現。

賴總統承諾面對全球太空產業的快速發展，政府會持續做產業界最堅實的後盾。支持自主技術研發，強化國際合作，讓台灣的科技實力成為人類飛向宇宙的新動力。