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聯發科「智在家鄉」揭曉！台北榮總AI視覺檢測奪百萬獎金

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
第九屆聯發科技「智在家鄉」再度攜手安謀（Arm）、日月光（ASE）、益華電腦（Cadence）、vivo台灣組成跨企業顧問團，為全台205組團隊提案中脫穎而出的16組團隊，進行為期兩個月的輔導並提供專業諮詢(S)。公司／提供
第九屆聯發科技「智在家鄉」再度攜手安謀（Arm）、日月光（ASE）、益華電腦（Cadence）、vivo台灣組成跨企業顧問團，為全台205組團隊提案中脫穎而出的16組團隊，進行為期兩個月的輔導並提供專業諮詢(S)。公司／提供

IC設計大廠聯發科（2454）9日公布第九屆「智在家鄉」評選結果，台北榮總眼科部以攜帶式AI視覺檢測提案，拿下「影響力共創獎」百萬獎金，並與獲得「潛力先鋒獎」的台語嘛會通、對味瑄廚股份有限公司，共三組團隊取得進入影響力共創階段的資格，可進一步向聯發科提案，加速創新計畫落實。

今年「智在家鄉」共吸引全台205組團隊提案，最終16組團隊脫穎而出。聯發科再度攜手安謀（Arm）、日月光（3711）、益華電腦（Cadence）及vivo台灣組成跨企業顧問團，提供為期兩個月的輔導與專業諮詢，並於今日舉行Demo Day成果發表及評選。Bio link-永續科技聯盟、Keedle籽樂教育、台北榮總眼科部、台灣生物循環科技及揪里嗨，也分別獲得「企業特別獎」。

聯發科董事長蔡明介表示，AI正在降低創新門檻，讓每一位關心家鄉的人，都有機會成為改變的起點。九年來，「智在家鄉」見證許多團隊將對家鄉的關懷，轉化為科技驅動、可永續營運的解方，並逐步與企業永續需求接軌。他期許科技的價值能從產品與技術，延伸至更多人的生活，讓AI時代的創新紅利成為推動台灣永續發展、惠及家鄉的力量。

提案內容也反映社會創新團隊的轉變。評審長吳靜吉指出，今年團隊更成熟、服務對象更明確，加速組過半已登記立案或成立社會企業，提案從廣泛的社會議題，進一步聚焦到具體物種、族群與場域。205組提案中，逾五成導入AI，顯示AI已從輔助工具，走向解決方案的核心。

吳靜吉表示，社會創新與企業永續需求正逐漸交會，不少團隊開始回應企業的TNFD（自然相關財務揭露）需求。台灣社會創新正從提出好點子，走向能營運、被採用的階段，評選重點也隨之轉向解方能否在真實場域中長期運作。

為協助團隊跨過實踐門檻，「智在家鄉」自2025年由競賽平台轉型為「影響力加速計畫」，依團隊需求提供客製化賽後輔導資源，聯發科也從資源提供者，進一步成為與團隊共同推進計畫的策略夥伴。

首批進入影響力共創階段的團隊已陸續交出成果。2025年「影響力共創獎」得主野球革命，針對台灣棒球缺乏統一球員資料庫、海外球隊難以評估選手的問題，完成球員資料庫階段建置，並已完成全台超過40所國中、高中職及大學校園巡迴，以及兩場大型球員檢測會，協助台灣潛力選手爭取登上海外職棒舞台的機會。

聯發科表示，未來將深化共創機制，結合跨企業顧問團的專業與資源，協助更多團隊將創新提案發展為可永續經營的事業，並進一步連結企業需求，擴大科技應用的社會影響力。

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