快訊

月租50萬！一中商圈金店面被爆違建收租20年都沒事 拆不了原因曝

張介宗分屍案爆新進展！前鎮河撈獲纏啞鈴人骨 疑為大嫂

高為元赴美求職案 為何升級為高教界「管中閔案 2.0」

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳婚外情引國安疑慮 輝達啟動調查 昔強調「國家安全擺第一」

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
輝達執行長黃仁勳。記者鐘惠玲／攝影
輝達執行長黃仁勳。記者鐘惠玲／攝影

輝達創辦人暨執行長黃仁勳坦承婚外情，該公司董事會也以有媒體指出黃成為外國情報活動的目標，而啟動獨立調查。黃仁勳的婚外情之所以受到矚目，主要因為並不只是私人層次，而是牽涉到美國的國家安全議題。

輝達是當今AI霸主，高階產品輸陸受管制，而這次黃仁勳婚外情的對象卻被懷疑為中國女間諜，引發外界震撼。惟目前尚無確切證據顯示黃仁勳的公司決策或想法，是否有受到婚外情對象所影響。

回顧過往黃仁勳的言論，他先前指出，若有企業想走私輝達的晶片或系統到中國大陸等受到出口管制的國家，將遭遇讓晶片或系統順利運作的挑戰，因為該公司不會對走私商品提供支持或維修，但先進AI資料中心是大規模整合的系統，需要受信任的硬體、軟體、網路及持續支持。他並警告，「試圖把一些走私產品安裝到資料中心，是一條死胡同」。

過往黃仁勳也曾強調，若公司商機和美國國家安全相衝突，以美國利益為優先，「國家安全擺第一」。

在美國禁止輝達等業者的AI晶片銷往中國大陸後，該公司2026會計年度營收中，僅9％營收來自大陸與香港，比率遠低於之前的兩年。

黃仁勳 輝達 國安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

整理包／台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 黃樂又是誰？

黃仁勳認婚外情能保住CEO職位？下台後誰會接班？分析師這樣說

黃仁勳認婚外情「我對妻子不忠」！給輝達全體員工的電子郵件全文一次看

黃仁勳認了婚外情！馬斯克3字力挺：他對美國AI領域無可取代

相關新聞

聯發科「智在家鄉」揭曉！台北榮總AI視覺檢測奪百萬獎金

IC設計大廠聯發科（2454）9日公布第九屆「智在家鄉」評選結果，台北榮總眼科部以攜帶式AI視覺檢測提案，拿下「影響力共創獎」百萬獎金，並與獲得「潛力先鋒獎」的台語嘛會通、對味瑄廚股份有限公司，共三組團隊取得進入影響力共創階段的資格，可進一步向聯發科提案，加速創新計畫落實。

輝達董事會對黃仁勳啟動獨立調查 疑成外國情報活動目標

輝達官方宣布，有鑑於近期有報導指出該公司創辦人兼執行長黃仁勳成為外國情報活動的目標，因此董事會正在啟動一項獨立調查。由於輝達是當今AI霸主，其高階產品受到出口管制，事涉敏感，外界也關注此事後續發展，是否可能牽動整體市場走向。

美國民主黨大勝 大陸CSP巨頭乘勢崛起 英業達、神達意外撿到槍

美中AI大戰也可能因為美國期中選舉民主黨大勝，出現變化。美國面臨AI基建推進腳步受挫之際，中國大陸的雲端服務供應商（CSP）包括百度、阿里、字節跳動、浪潮等可能乘勢坐大，英業達、神達等與陸系雲端巨頭有業務往來的台廠意外「撿到槍」，有望跟著擴大出貨。

太陽能廠新一波大單要來了！美客戶詢問度大增 聯合再生加快當地建廠腳步

美國期中選舉落幕，支持綠能轉型的民主黨大勝，台灣太陽能廠新一波大單要來了。國內太陽能廠透露，近期美國客戶詢問度大增，顯然是為了後續裝設太陽能發電提前準備，隨時啟動拉貨，看好明年當地需求將較今年顯著成長，挹注營運強強滾。

台積電助威 大台南科學園區成形 提供晶圓一哥3奈米擴廠

台南科學園區將再擴大。繼沙崙科學園區進入環評程序後，南部科學園區管理局將以300多億元向台南市政府買斷「台南園區特A區」約50公頃土地，將台積電現正興建的3奈米廠納入南科，預計今年底前向政院報告籌設計畫，明年上半年完成納編。

南科躍全球最大半導體聚落

南部科學園區分布範圍廣大，從嘉義、台南、高雄到屏東，已成全球規模最大的半導體產業製造聚落。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。