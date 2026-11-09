黃仁勳婚外情引國安疑慮 輝達啟動調查 昔強調「國家安全擺第一」

輝達創辦人暨執行長黃仁勳坦承婚外情，該公司董事會也以有媒體指出黃成為外國情報活動的目標，而啟動獨立調查。黃仁勳的婚外情之所以受到矚目，主要因為並不只是私人層次，而是牽涉到美國的國家安全議題。

輝達是當今AI霸主，高階產品輸陸受管制，而這次黃仁勳婚外情的對象卻被懷疑為中國女間諜，引發外界震撼。惟目前尚無確切證據顯示黃仁勳的公司決策或想法，是否有受到婚外情對象所影響。

回顧過往黃仁勳的言論，他先前指出，若有企業想走私輝達的晶片或系統到中國大陸等受到出口管制的國家，將遭遇讓晶片或系統順利運作的挑戰，因為該公司不會對走私商品提供支持或維修，但先進AI資料中心是大規模整合的系統，需要受信任的硬體、軟體、網路及持續支持。他並警告，「試圖把一些走私產品安裝到資料中心，是一條死胡同」。

過往黃仁勳也曾強調，若公司商機和美國國家安全相衝突，以美國利益為優先，「國家安全擺第一」。

在美國禁止輝達等業者的AI晶片銷往中國大陸後，該公司2026會計年度營收中，僅9％營收來自大陸與香港，比率遠低於之前的兩年。