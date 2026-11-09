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輝達董事會對黃仁勳啟動獨立調查 疑成外國情報活動目標

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
輝達執行長黃仁勳。記者鐘惠玲／攝影
輝達執行長黃仁勳。記者鐘惠玲／攝影

輝達官方宣布，有鑑於近期有報導指出該公司創辦人兼執行長黃仁勳成為外國情報活動的目標，因此董事會正在啟動一項獨立調查。由於輝達是當今AI霸主，其高階產品受到出口管制，事涉敏感，外界也關注此事後續發展，是否可能牽動整體市場走向。

在輝達官方聲明中提到，由獨立董事組成，並由外部獨立法律顧問協助的委員會將監督上述調查。該公司董事會將美國國家與經濟安全視為首要任務，這對輝達及其股東的利益至關重要。

輝達董事會強調，雖然目前沒有理由認為國家安全或輝達的商業機密已遭洩漏，但上述調查仍將審視所有可取得的資訊。黃仁勳全力支持本次審查，並承諾配合調查。

輝達董事會也強調，對黃仁勳及其領導團隊充滿信心，並將在適當時機提供進一步更新。

黃仁勳已發布一封給公司員工的公開信，承認對妻子不忠，表達欠家人與公司員工一個道歉。他為自己的行為及所造成的傷害承擔全部責任，並接受隨之而來的批評。

黃仁勳提到，領導輝達是他這輩子最大的榮幸，他的責任是服務大家，並配得上相關信任。但他辜負了這個責任。他對輝達依然全力以赴，並會努力重新贏回信任。

黃仁勳 輝達 情報

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