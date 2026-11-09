聽新聞
0:00 / 0:00
輝達董事會對黃仁勳啟動獨立調查 疑成外國情報活動目標
輝達官方宣布，有鑑於近期有報導指出該公司創辦人兼執行長黃仁勳成為外國情報活動的目標，因此董事會正在啟動一項獨立調查。由於輝達是當今AI霸主，其高階產品受到出口管制，事涉敏感，外界也關注此事後續發展，是否可能牽動整體市場走向。
在輝達官方聲明中提到，由獨立董事組成，並由外部獨立法律顧問協助的委員會將監督上述調查。該公司董事會將美國國家與經濟安全視為首要任務，這對輝達及其股東的利益至關重要。
輝達董事會強調，雖然目前沒有理由認為國家安全或輝達的商業機密已遭洩漏，但上述調查仍將審視所有可取得的資訊。黃仁勳全力支持本次審查，並承諾配合調查。
輝達董事會也強調，對黃仁勳及其領導團隊充滿信心，並將在適當時機提供進一步更新。
黃仁勳已發布一封給公司員工的公開信，承認對妻子不忠，表達欠家人與公司員工一個道歉。他為自己的行為及所造成的傷害承擔全部責任，並接受隨之而來的批評。
黃仁勳提到，領導輝達是他這輩子最大的榮幸，他的責任是服務大家，並配得上相關信任。但他辜負了這個責任。他對輝達依然全力以赴，並會努力重新贏回信任。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。