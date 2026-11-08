民主黨勝選點火太陽能需求…台廠美國客戶詢問度大增 聯合再生搶頭香

美國期中選舉落幕，支持綠能轉型的民主黨大勝，台灣太陽能廠新一波大單要來了。國內太陽能廠透露，近期美國客戶詢問度大增，顯然是為了後續裝設太陽能發電提前準備，隨時啟動拉貨，看好明年當地需求將較今年顯著成長，挹注營運強強滾。

台廠中，聯合再生（3576）美國廠本季將拍板落腳地點，並加快建廠腳步，要大搶頭香。隨著美國廠啟動，聯合再生明年產能、營收均有望翻倍成長，訂單能見度直達2030年，成為大贏家；元晶（6443）、碩禾（3691）等也將沾光。

聯合再生分析，美國太陽能市場一年約有40GW（10億瓦）至50GW，商機龐大，且剛性需求相當強烈，民主黨勝選之後，有望推升美國太陽能市場需求更強，對台廠也將是一大利多。

聯合再生積極布局美國製造，已敲定美國模組廠落腳地點，預計本季將宣布廠區所在地，並加快美國廠建廠腳步，預計兩個季度內完成建廠並開始出貨，目標年產能1GW。

聯合再生透露，現階段已有不少美系客戶上門向聯合再生要美國廠的產能，顯示當地市況發展正向。

元晶近年雖以日本市場為主，近期正持續評估美國市場投資方案與政府獎勵制度，不排除任何可能性，公司強調對民主黨勝選後對太陽能市場的正向助益「樂見其成」。

碩禾先前宣布跨足美國模組製造，去年以收購當地生產設備，首階段產能約500MW（百萬瓦），產品涵蓋TOPCon及PERC太陽能模組，預料也將受惠。

業界分析，美國AI資料中心快速擴建，造成部分地區電價飆漲，導致民怨四起，民主黨因過往力挺再生能源產業，且藉此做為抑制電價上漲的政策，獲得不少美國選民支持，民主黨重新掌權後，有望讓太陽能產業重獲轉機。

從選舉結果來看，美國選民顯然相當不滿AI所帶來的高電價，因此轉向支持一向力挺再生能源政策的民主黨。此外，民主黨在選舉勝出時，美國太陽能大廠First Solar股價更一度大漲逾10%，並帶動美國太陽能股集體走強，凸顯出投資人看好選後的太陽能族群將迎來新的契機。

民主黨過去曾推動許多IRA稅負優惠，讓太陽能企業取得中長期的訂單能見度，本次選舉獲勝後，外界也都認為民主黨將會進一步提出法案，為太陽能產業提供投資稅額抵免、生產稅額抵免及相關能源獎勵，降低太陽能與其他低碳能源專案的資本成本，也提高企業在美國擴產的誘因。