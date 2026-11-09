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美國民主黨大勝 大陸CSP巨頭乘勢崛起 英業達、神達意外撿到槍
美中AI大戰也可能因為美國期中選舉民主黨大勝，出現變化。美國面臨AI基建推進腳步受挫之際，中國大陸的雲端服務供應商（CSP）包括百度、阿里、字節跳動、浪潮等可能乘勢坐大，英業達（2356）、神達（3706）等與陸系雲端巨頭有業務往來的台廠意外「撿到槍」，有望跟著擴大出貨。
據了解，英業達與中國大陸CSP廠合作關係已久，承接字節跳動的L10／L11整機櫃出貨訂單，且是百度的資深戰略夥伴，雙方共同開發以百度崑崙芯ASIC晶片打造的客製化運算平台，與騰訊更是從L6至L10／L11的長期伺服器機櫃代工合作夥伴。
神達在中國大陸伺服器主力客戶是浪潮，浪潮近年受惠大陸官方積極推動建置大型資料中心，加上中國電信營運商也因服務擴增而有資料中心投資需求，帶動浪潮伺服器出貨市占率持續提升。外界預期，一旦美國資料中心建置放緩，中國大陸加速建置資料中心，希望能在美中AI爭霸之中迎頭趕上，神達有望受惠來自中國大陸擴建資料中心的需求，帶動業績隨之走揚。
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