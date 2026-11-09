鋼廠外銷接單動能強勁 鋼材出口迎回升契機

台灣鋼材出口迎來回升契機！9月熱軋鋼捲出口量大增逾四成，創近一年新高，鍍鋅鋼品出口也明顯放量，顯示海外需求回溫。隨著國際鋼市行情逐步改善，中鋼（2002）、中鴻（2014）、燁輝（2023）及盛餘（2029）等鋼廠外銷接單動能可望延續，為第4季營運增添利多。

中鋼專家指出，海關統計，9月台灣熱軋鋼捲出口量達26.2萬公噸，月增43.3%，創近一年單月新高。其中，巴基斯坦、土耳其及新加坡為三大出口市場，合計占當月出口量80.6%，顯示台灣熱軋鋼品在海外市場仍具競爭力。

值得注意的是，9月熱軋鋼捲進口量降至2.99萬公噸，月減47.5%，出口量達進口量8.8倍。

進出口呈現一增一減，反映外銷出貨擴大，國內進口鋼材競爭壓力也有所減輕。

鍍鋅鋼品出口同樣亮眼。9月熱浸鍍鋅鋼品出口量約6.2萬公噸，月增77.3%，淨出口量約5.5萬公噸。累計前三季出口66.9萬公噸，為同期進口量5.7倍，顯示國內鍍鋅鋼廠在國際市場仍保有供應優勢。

鋼鐵業者表示，鍍鋅鋼材廣泛應用於建築、太陽能支架及工業設備，其中美國太陽能建設需求，為部分台灣鋼廠帶來外銷商機。