大陸華北鋼廠限產 支撐亞洲鋼價 中鋼、中鴻等台廠迎轉單

中國大陸華北鋼鐵重鎮掀起新一波「環保限產潮」，唐山、邢台、天津接連啟動重汙染天氣應急措施，鋼材供給面臨收縮，有助緩解大陸低價鋼品出口壓力，支撐亞洲鋼價，中鋼（2002）、中鴻（2014）、燁輝（2023）及盛餘（2029）等四大鋼廠可望受惠。

中鋼專家指出，河北邢台自今（9）日中午12時起發布紅色預警、啟動一級應急響應；鋼鐵生產重鎮唐山同時啟動橙色預警、二級應急響應，天津則於晚間8時啟動橙色預警。三地接連收緊排放管制，京津冀秋冬季減排壓力提高。

這波管制並非只有預警。河北邯鄲10月底已實施秋冬季鋼鐵生產調控，規劃26座高爐分批輪停，首批五座高爐停爐或燜爐，估計影響鐵水日產量約7,000噸，燒結、球團等製程也同步調整。唐山、邢台加入後，鋼廠從原料處理、煉鐵到產品運輸，都可能受到影響。

鋼鐵業者分析，華北是大陸重要鋼鐵產區，唐山更是鋼材供應關鍵基地。此次應急措施依企業環保績效分級執行，並非所有鋼廠一律停產，但若中低績效業者減產、貨車運輸受限，仍可能放慢鋼材出貨速度，強化市場對供給收縮的預期。

對台灣鋼鐵業而言，大陸鋼廠減產後出口報價可能出現拐點。近年大陸鋼品持續流向亞洲市場，壓抑熱軋、冷軋及鍍面鋼材報價；一旦華北供給收緊，當地鋼廠低價搶單空間縮小，亞洲鋼材議價環境有機會改善。

法人指出，中鋼、中鴻可望優先受惠熱軋市場報價獲得支撐；以鍍鋅、烤漆及冷軋加工鋼品為主的燁輝、盛餘，也有機會在出口競爭壓力緩和下，改善接單與報價條件。尤其第4季正值鋼廠調整庫存、布局明年訂單的關鍵期，供給面利多有助提高後續盤價穩定度。

鋼鐵業者進一步指出，華北限產還可能產生連鎖效應。若大陸內銷鋼材供應減少，鋼廠將優先調整內外銷配置，出口報價有機會跟進走揚。隨著亞洲市場低價供給減少，台灣鋼廠不僅有望守住盤價，也有助改善外銷接單競爭條件。

不過，減排措施不等於產量等幅減少，仍須觀察實際停爐規模及執行時間。若大陸熱軋出口報價率先止跌回升，再配合終端需求逐步回穩，這波華北限產有機會從鋼價支撐，進一步轉化為台灣鋼廠的毛利改善動能。