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台積電強化整頓供應鏈 沒改善就掉單

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台積電（2330）海內外如火如荼趕工擴廠，但近期工安事件頻傳，台積電內部高度關注，業界盛傳公司已成立專案小組強化整頓供應鏈，若供應鏈問題未改善恐「掉單」，漢唐（2404）、帆宣（6196）、中鋼構（2013）與多家營造夥伴等協力廠商壓力大。

台積電持續強化整頓供應鏈管理，外傳11月17日召開供應鏈管理論壇，屆時公布的優良供應商名單將有所變動，

台積電每年的供應鏈管理論壇皆會頒發優良供應商獎項，獲獎廠商獲得肯定，無不引以為榮。不過，近期台積電高雄楠梓園區F22 P4廠新建工程、寶山廠先後傳出工安意外，使得今年優良供應商卓越表現獎名單將面臨洗牌，台積電今年供應商大會也會更聚焦工安議題。

台積電全球大擴廠，也帶來管理挑戰。台積電資深副總經理暨副共同營運長／資訊安全長侯永清日前公開提到，台積電目前全球加起來接有近20座廠正在建置，當前供應鏈的挑戰絕非單一環節或單一公司能解決，而是關乎整體生態系。

他當時提到，現在客戶總問：「既然你們現在能同時蓋20座廠，那可以蓋30座嗎？」然而問題在整個生態系統還沒做好這樣的準備，每個工地的施工人力有限。

因應大擴廠帶來的挑戰，台積電內部已成立工地安全強化委員會，強調跨部門協作，全方位推動工地安全衛生事務，以及導入AI解決方案提升工地安全、協調成熟廠區與新建工程進行介面管理及安全改進、與承攬商合作，鼓勵其提升安全和工作環境。對外溝通，並提供必要的法律建議等。

台積電今年並新增三項營建工地管理指標，做為安全管理成效的追蹤依據，確保每位參與建廠專案夥伴皆能於安全無虞的環境中工作。台積電訂下營建工地事件及事故發生千人率小於3.7、營建工地職災死亡事故零件與營建工地重大職災發生頻率小於0.77的三大指標， 三大指標2030年目標分別小於3.2、維持零件、小於0.77，皆仍有改善空間。

供應鏈 帆宣 台積電

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