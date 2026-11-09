南科躍全球最大半導體聚落

美中AI大戰也可能因為美國期中選舉民主黨大勝，出現變化。美國面臨AI基建推進腳步受挫之際，中國大陸的雲端服務供應商（CSP）包括百度、阿里、字節跳動、浪潮等可能乘勢坐大，英業達、神達等與陸系雲端巨頭有業務往來的台廠意外「撿到槍」，有望跟著擴大出貨。

2026-11-09 02:21