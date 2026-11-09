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南科躍全球最大半導體聚落
南部科學園區分布範圍廣大，從嘉義、台南、高雄到屏東，已成全球規模最大的半導體產業製造聚落。
據國科會統計，南科核准46家半導體廠商進駐，今年前八月已創造積體電路2兆1,995億元營業額，三大科學園區積體電路營業額逾半都在南科。
國科會統計，三園區積體電路產業截至今年9月底已核准264家半導體廠商進駐。
今年1至8月營業額分別為竹科1兆2,011億元、年增43.9%；中科7,642億元、年增32.0%；南科2兆1,995億元，年增38.2%。全體積體電路產業營業額達4兆1,649億元，年增38.6%，占整體科學園區營業額已逾八成三。
國科會指出，南科共有效核准46家半導體廠商進駐，除台積電（2330）、聯電（2303）、華邦電（2344）及穩懋（3105）等晶圓專業代工廠、記憶體及第三代半導體廠商，及日月光（3711）及矽品等封裝測試廠商外，也陸續有德商默克、美商英特格、新應材（4749）及昱鐳應材等國內外上游材料廠商投資設廠，未來將持續強化既有半導體產業供應鏈，積極鏈結周邊學研機構，協助園區廠商深化研發量能，提升國際競爭優勢。
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