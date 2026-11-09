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台積電助威 大台南科學園區成形 提供晶圓一哥3奈米擴廠

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
繼沙崙科學園區進入環評程序後，南部科學園區管理局將以300多億元向台南市政府買斷「台南園區特A區」約50公頃土地，將台積電現正興建的3奈米廠納入南科，預計今年底前向政院報告籌設計畫，明年上半年完成納編。（路透）
繼沙崙科學園區進入環評程序後，南部科學園區管理局將以300多億元向台南市政府買斷「台南園區特A區」約50公頃土地，將台積電現正興建的3奈米廠納入南科，預計今年底前向政院報告籌設計畫，明年上半年完成納編。（路透）

台南科學園區將再擴大。繼沙崙科學園區進入環評程序後，南部科學園區管理局將以300多億元向台南市政府買斷「台南園區特A區」約50公頃土地，將台積電現正興建的3奈米廠納入南科，預計今年底前向政院報告籌設計畫，明年上半年完成納編。

大台南科學園區已成形。若以位於台南市所在科學園區包括：台南園區一、二、三期合計面積達1,128公頃，現為台積電5奈米及3奈米先進製程基地，已打造全球規模最大的半導體產業製造聚落；沙崙科學園區531公頃，未來規劃為1奈米生產基地；台南園區特A區近50公頃也將接續納入。

至於嘉義園區一、二期、屏東園區、及高雄橋頭園區、楠梓園區現都全部併入南科管理局管轄範圍。

台南市政府推動南科特定區開發區，其中區塊A區土地，今年6月間台南市府與台積電簽約，採50年期專案設定地上權方式供台積電擴廠使用。業界人士表示，台積電已完成該廠環評，並已在興建3奈米廠，台積電原先計畫基地面積約14.6公頃，未來繼續擴廠。

據了解，南科特定區開發區塊A區本來就屬工業用地，現規畫由南科管理局向台南市政府買斷，面積約50公頃，由科學園區管理局作業基金300多億元支應，最後納入南科，一體適用科學園區只租不售的制度。

國科會表示，台南園區特A區納入南科，已完成資訊公開，獲九成以上民眾支持，科學園區發展諮詢會審議今年8月通過可行性評估，預計年12月底前將擴建計畫函報行政院。

另沙崙園區籌設計畫，該計畫於2025年12月30日經行政院核定，總面積為531公頃，可提供產業面積約277公頃，將以半導體及其供應鏈與其他新興科技產業，如AI、資安科技、淨零、前瞻能源、量子科技、矽光子及生物技術等為發展主軸。

國科會主委吳誠文日前表示，沙崙園區將作為未來1奈米先進製程基地，相關可行性評估及水電資源規劃均已完成，目前正進行二階環評，目標2027年完成環評，並進入開發。

台南 南科 科學園區 台積電 晶圓

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