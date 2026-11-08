太空產業博覽會台南登場 75家廠商齊聚展實力

2026台灣太空國際年會暨產業博覽會（TASTI 2026）今天在大台南會展中心登場，太空產業博覽會則集結75家國內外廠商。國家太空中心主任吳宗信表示，持續透過國家太空任務帶動技術研發與產業參與，期待未來與產業界合作，共同拓展台灣太空產業的發展機會。

2026台灣太空國際年會暨產業博覽會（TASTI2026）今天在大台南會展中心登場，大會開幕式將在9日舉行。其中，太空產業博覽會（TASTI EXPO）集結75家國內外參展廠商，涵蓋衛星製造、太空技術研發、測試驗證及應用服務等領域，展現台灣太空產業的多元發展與國際合作能量。

國家太空中心（TASA）此次展出5大主力衛星以及兩款火箭模型，英國、法國及台南、屏東等主題展館也呈現國際太空產業發展趨勢與地方產業特色。

TASA展區此次展出福衛八號、福衛九號、B5G衛星、福衛七號及獵風者等5大主力衛星1比1全尺寸模型，以及今年8月成功發射的自主探空火箭「島脈MARAHO」與正在研製中的入軌火箭1比2模型，呈現台灣在光學遙測、合成孔徑雷達（SAR）、衛星通訊、氣象觀測及自主火箭等領域的發展布局。

TASA主任吳宗信今天走訪展場，拜會參展廠商，了解國內外太空產業夥伴的技術成果與發展方向。吳宗信表示，台灣擁有半導體、資通訊及精密製造等產業優勢，TASA將持續透過國家太空任務帶動技術研發與產業參與，協助國內廠商累積太空技術與衛星系統整合能力，期待未來與產業界攜手合作，共同拓展台灣太空產業的發展機會。

此外，人類未來若要在月球長期生活，如何利用當地資源種植食物，將是太空探索的重要課題。國家太空中心參與日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）主導、亞太太空合作組織APRSAF下的Kibo-ABC合作架構，推動「Grow Me on the Moon－月壤種植」活動，透過模擬月壤植物栽培實驗，鼓勵青年學子探索太空農業與糧食自給的可能性。

歷經數月實驗與研究，各團隊今天在2026台灣太空國際年會（TASTI 2026）進行成果發表。大專組第一名隊伍為中興大學土壤環境科學系學生組成的隊伍「欲攬明月起於累土」，隊長麥亞希（SellyMaisyarah）表示，因為月壤的酸鹼值非常高，團隊透過介質調整，並種植多種蔬菜進行比較，最終發現紅萵苣長得最理想。

高中組第一名隊伍，是由亞太美國學校學生組成的「Moon Crawler」。隊長柯瀞詠說明，實驗設計是透過50%與70%兩種不同比例的月壤，搭配益菌進行青花菜種植，發現70%月壤搭配三款益菌所種植出的青花菜最為理想，雖然受限時間與盆栽大小，還沒有開出青花，但是益菌對植物的影響值得進一步研究。