台灣太空產業年度盛會「2026年台灣太空國際年會」（TASTI 2026）昨（8）日登場，今年國內外超過75家廠商參展，預料將吸引逾3,500名國內外專業人士參與，再創歷史新高。

近年台灣太空衛星廠商搶進國際供應鏈，成為非紅供應鏈關鍵夥伴，未來將攜手國際大廠，搶進全球太空衛星商機。

2026台灣太空國際年會在台南舉行，以「Trusted in Space, Resilient on Earth（太空信任，在地韌性）」為主題，聚焦因應全球商業太空（NewSpace）發展及在軌衛星部署加速，強化衛星通訊、低軌數據基礎架構與地面網路的「星地整合」韌性支撐。

同時，串連國際夥伴，合辦第15屆國際奈米衛星會議（NSAT+）以及亞洲大洋洲太空天氣聯盟年會（AOSWA），英國在台辦事處攜手MDA Space UK、BAE Systems、Stars Edge、Slingshot Aerospace、SATELYX、NewOrbit等八家英國太空企業以「英國太空產業：攜手台灣開創太空新篇章」為主題組成英國館，歐洲指標衛星製造商EnduroSat、美國太空軟體業者COMSPOC等18國家廠商參與。

台灣太空國際年會目標鏈結台灣太空科技能量，並串連國際結盟，今年邁入第三屆，參展廠商超過75家，可望吸引超過3,500國內外人士與會，再創新高，相較於第一屆以政府成果為主軸，隨著台灣廠商邁向商用，搶進太空衛星供應鏈，規模也年年擴大。

今年台灣衛星終端、射頻與系統整合廠、連接線纜、關鍵航太級元件、複合材料、燃料結構與衛星製造積極參與，包含中華電信（2412）、仁寶電腦、耀登科技、鐳洋科技、稜研科技、貿聯-KY、直得科技、全訊科技等均積極參加。