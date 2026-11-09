2026年台灣太空國際年會（TAS26）昨（8）日登場，不受AI產業發展出現雜音影響，代工三雄鴻海（2317）、仁寶、廣達參展大秀太空技術肌肉。

其中，鴻海展示第二代珍珠號低軌衛星模型與多項關鍵零組件成果；仁寶端出三大主力項目，涵蓋地面與通訊酬載等領域；向來在太空應用低調的廣達也精銳盡出，爭搶太空商機。

鴻海並攜手集團夥伴展出衛星通訊模組、陣列式天線、低軌衛星使用者終端及關鍵線材等技術成果，呈現鴻海從單星在軌驗證進一步邁向雙星協同通訊，以及持續拓展太空科技應用的最新進展。

第二代珍珠號更是鴻海本次參展一大亮點。鴻海表示，相較第一代珍珠號著重衛星與地面站之間的寬頻通訊實驗與系統驗證，第二代珍珠號進一步搭載Ka頻段星間鏈路（Inter-Satellite Link, ISL）酬載，不僅可進行衛星與地面站之間的寬頻通訊，更將進一步驗證兩顆衛星之間的資料傳輸能力。

此外，第二代珍珠號也搭載小型電離層探測儀及太陽能電池酬載，進行太空環境觀測與相關科學實驗，持續累積衛星設計、系統整合、在軌操作與任務管理經驗。

鴻海並展出5G地面網路／非地面網路使用者終端數據機模組，採用聯發科5G通訊晶片，結合鴻海在硬體設計與系統整合的能力，實現5G NTN低軌衛星通訊應用。另外，還大秀陣列式天線模組、RF升降頻模組等零組件，展現鴻海從通訊模組、射頻、天線到系統整合的技術能力。

仁寶展示從太空軌道端到地面終端的垂直整合研發實力，分為三大主力項目，首先是Ka / Ku 頻段用戶終端設備，鎖定低軌衛星高頻寬連網需求，展示具備優異射頻能效、相位陣列天線整合及穩定追蹤特性的地面終端解決方案，滿足商務、海事、車載與偏遠地區的高速寬頻接入。

其次是通訊酬載領域，展現仁寶進軍太空級通訊架構的技術突破，涵蓋高可靠度射頻前端模組與數位處理酬載子系統，支援彈性頻譜調度與次世代再生型衛星架構，協助衛星營運商縮短開發時程。

第三是非地面網路與5G通訊模組，遵循3GPP最新標準，展示仁寶整合衛星雙向通訊的NTN-IoT與 5G模組，具備超低功耗、廣覆蓋與混合連網能力，實現陸、海、空無縫通訊覆蓋。

廣達過往較少對外公開太空布局，此次也現身會展，業界驚艷。廣達主要透過轉投資布局太空業務，已斥資約4.73億元，投資美國衛星及航太通訊系統開發商CesiumAstro。

業界透露，CesiumAstro專精於太空與航太平台的主動相控陣列天線、軟體定義無線電（SDR）及毫米波通訊酬載，國家太空中心首顆B5G低軌通訊實驗衛星便是由其得標。