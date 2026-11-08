驚人！南科46家半導體廠 今年前八月創造2.1兆元積體電路營業額

近期又有科技網站亂傳台積電（2330）有意跨足記憶體，對於該議題，業界分別指出，完全是誤會，從3大關鍵來看，應該罰亂傳消息的人把張忠謀自傳讀一百次，該自傳對記憶體市場已有明確定見且是照妖鏡，就算台積電近年因應客戶需求來協助HBM4底部的 Base Die操刀或是後續因應客戶要求3D DRAM的底層Controller/Logic 或是最擅長的 3DFabric / SoIC 混合鍵合（Hybrid Bonding）先進封裝，皆並非所謂跨入記憶體。

2026-11-08 14:05