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驚人！南科46家半導體廠 今年前八月創造2.1兆元積體電路營業額

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
南科核准46家半導體廠商進駐，今年前8月已創造積體電路21,995億元營業額，整體三大科學園區積體電路營業額逾半都在南科。記者劉學聖／攝影
南科核准46家半導體廠商進駐，今年前8月已創造積體電路21,995億元營業額，整體三大科學園區積體電路營業額逾半都在南科。記者劉學聖／攝影

南部科學園區分布範圍廣大，從嘉義、台南、高雄到屏東，但已成為全球規模最大的半導體產業製造聚落。根據國科會統計，南科核准46家半導體廠商進駐，今年前8月已創造積體電路21,995億元營業額，整體三大科學園區積體電路營業額逾半都在南科。

國科會統計指出，積體電路產業三園區管理局截至2026年9月底止合計已核准264家半導體廠商進駐。今年1至8月營業額分別為竹科12,011.41億元、年增43.95%；中科7,642.15 億元、年增32.03%；南科21,995.73億元，年增38.24%。全體積體電路產業營業額達41,649.3億元，年增38.63%，占整體科學園區營業額已逾八成三。

國科會指出，南科共有效核准46家半導體廠商進駐，除台積電、聯電、華邦電及穩懋等晶圓專業代工廠、記憶體及第三代半導體廠商，及日月光及矽品等封裝測試廠商外，也陸續有德商默克、美商英特格、新應材及昱鐳應材等國內外上游材料廠商投資設廠，未來將持續強化既有半導體產業供應鏈，積極鏈結周邊學研機構，協助園區廠商深化研發量能，提升國際競爭優勢。

國科會指出，中科共有效核准18家廠商進駐，包括台積電、台灣美光、華邦電子、合晶科技、矽品精密等旗艦大廠。持續強化半導體產業聚落磁吸效應，提升研發動能。

目前竹科共有效核准200家廠商進駐，包括IC設計如聯發科、聯詠、瑞昱、美商高通半 導體等；晶圓專業代工如台積電、聯電、力積電等及封裝測試如南茂、京元電子、艾克爾等，建構全球知名半導體產業聚落，近年持續朝物聯 網、生物辨識、人工智慧及高速運算等新興商機擴散。

南科 積體電路 國科會

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