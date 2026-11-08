全球2026台灣太空國際年會（Taiwan International Assembly of Space Science, Technology, and Industry, TASTI 2026）於11月8日至11月10日在大臺南會展中心登場。鴻海（2317）集團以「新世代衛星通訊」為主軸，展出今年成功升空的第二代珍珠號低軌衛星模型，並攜手集團夥伴展出衛星通訊模組、陣列式天線、低軌衛星使用者終端及關鍵線材等技術成果，呈現鴻海從單星在軌驗證進一步邁向雙星協同通訊，以及持續拓展太空科技應用的最新進展。

第二代珍珠號PEARL-1A、PEARL-1B已於台北時間2026年5月3日，搭乘 SpaceX獵鷹9號（Falcon 9）運載火箭順利升空，並進入距地表約600公里的預定軌道。兩顆衛星延續第一代珍珠號的6U XL架構，單顆重量約9.5公斤，主要執行通訊與太空科學領域的酬載技術驗證，預計在軌執行為期五年的太空任務。本次展會透過第二代珍珠號模型，呈現鴻海新一代低軌衛星的系統架構與任務設計，以及從第一代單星驗證進一步發展至第二代雙星任務的技術演進。

鴻海研究院新世代通訊研究所所長吳仁銘表示：「第二代珍珠號雙星成功進入預定軌道，代表鴻海的衛星技術從第一代的單星系統驗證，進一步朝向雙星協同通訊與太空科學任務發展。透過星間鏈路、電離層觀測及衛星對地寬頻通訊等在軌實驗，我們將持續累積自主衛星的飛行履歷與實務經驗，並將這些經驗轉化為可延伸、可整合的產業能力。」

相較第一代珍珠號著重衛星與地面站之間的寬頻通訊實驗與系統驗證，第二代珍珠號進一步搭載Ka頻段星間鏈路（Inter-Satellite Link, ISL）酬載，不僅可進行衛星與地面站之間的寬頻通訊，更將進一步驗證兩顆衛星之間的資料傳輸能力。同時，第二代珍珠號也搭載小型電離層探測儀及太陽能電池酬載，進行太空環境觀測與相關科學實驗，持續累積衛星設計、系統整合、在軌操作與任務管理經驗。

除了衛星平台，TASTI 2026展區中，鴻海也整合集團在通訊技術、硬體設計與系統整合的能力，展出5G地面網路／非地面網路使用者終端數據機模組（5G TN/NTN UT Modem Module），採用聯發科技（MediaTek）5G通訊晶片，結合鴻海在硬體設計與系統整合的能力，實現5G NTN低軌衛星通訊應用；陣列式天線模組（Phased Array Module）則透過RF高頻波束成形技術，提升低軌衛星通訊效能；RF 升降頻模組（RF Up/Down Converter Module）採模組化設計，可相容不同世代類比數據機，進一步展現鴻海從通訊模組、射頻、天線到系統整合的技術能力。

面對未來太空運算與AI應用的需求，鴻海持續發揮在AI、運算、通訊、關鍵零組件、精密製造、系統整合及先進熱管理（如液冷技術）等領域的既有優勢，針對高效散熱與熱傳導等關鍵課題展開早期研究，為AI資料中心延伸至衛星與太空運算場景預作準備；同時，積極深化產官學研及國際夥伴合作，逐步建構新世代太空通訊與太空基礎設施所需的技術能力，探索從低軌衛星通訊進一步走向太空運算及新世代太空基礎設施的發展機會。

鴻海為此次大會EXPO展場供應鏈區獨家贊助商，於西展區一樓W173/W217 展位，展出最新技術產品。展會期間，鴻海亦規劃多場技術交流活動，歡迎產官學研各界先進蒞臨交流，共同探索低軌衛星、非地面網路、新世代太空通訊及未來太空運算的創新發展機會。

鴻海參展TASTI 2026 第二代珍珠號雙星展現新世代太空通訊成果。圖／鴻海提供