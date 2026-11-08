樹德企業結合發那科Fanuc 推出「協作機器人手臂工作站」

即將邁入58年歷史的台灣收納用品領導品牌樹德企業，與日本工業機器人大廠發那科Fanuc攜手合作，共同推出「協作機器人手臂工作站SRA-1000」。去年起藉由多場AI自動化展測試市場反映，2026年第2季已開始出貨至新加坡，國內多家知名科技與傳產大廠也可望陸續下單。

樹德企業董事長吳宜叡表示，AI浪潮風起雲湧，傳統產業無法置身事外，樹德不僅已在產線上導入AI自動化升級設備，還攜手發那科機器人手臂的合作案，將帶動更多產業進入AI自動化時代。

過去工業機器人擅長的是固定位置、固定動作的重複工作，發那科機器人手臂結合AI機器視覺後，機器人可以辨識工件位置、方向與外觀差異，進行即時調整移動軌跡，大幅擴張其運用範圍。

看準全球龐大潛在商機，發那科找上台灣工業整理收納領導品牌樹德企業，研發出協作機器人手臂重構整合模組工作站，賦予發那科機器人手臂既穩固，且又充滿彈性機動化的模組運用，一體化的智能手臂機櫃，實現即裝即用的產線升級。

吳宜叡指出，樹德積累數十年與各產業合作經驗，加上自主研發的板金技術，從結構工藝、移動防震、收納配置與相容生態等四個構面，為SRA-1000工作站規劃出多項頂規配置。

例如鋼材本體採用SPHC厚度達1.0~3.0鋼板，結構方管全焊成型，讓機體可高達800kg耐重荷載、400kg移動承載、4段重載抽屜單抽荷重45kg；獨立穿線、隱藏走現，保持空氣對流，達到通風散熱、降低設備溫度的效果，符合人體工學的教導平板掛架、直觀式整合啟動介面等扎實結構與容易操作的介面。

值得一提的是，針對機器人手臂工作特色，樹德首創複合原木材質，作為機械手臂設置與供料平台，讓移動工作站既穩固，又能彈性適應不同產業產線需求。

吳宜叡認為，AI製程的運用，很快會進入一種情況「不是你想不想、要不要的問題，而是不得不做的問題。你的客戶與市場需求已經擺在這邊，你的競爭者也不會坐視！」

樹德AI合作夥伴日本工業機器人巨擘發那科，已與人工智慧晶片龍頭輝達(NVIDIA)及科技巨頭Google建立合作關係，樹德也藉由工作站將發那科機器人手臂的功能發揮得淋漓盡致，協助原有客戶進行AI設備升級。

目前正進行的樹德廠拍展示發那科CRX-20iA/L機器人手臂，結合樹德SRA-1000工作站，現場有發那科工程師駐點提供諮詢，有興趣的業者可在11月9日前，前往南投半山夢工廠參訪。