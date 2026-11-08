快訊

日本中部5.7地震釀27傷！震央位南海海槽震源區 氣象廳回應

高雄鳥松鐵皮工廠火警全面燃燒屋頂燒塌 屋主17歲和19歲兒葬生火窟

黃仁勳風波連環爆！輝達晶片銷中疑點重重 紐時查訪驚見空殼公司

聽新聞
0:00 / 0:00

樹德企業結合發那科Fanuc 推出「協作機器人手臂工作站」

經濟日報／ 記者宋健生/南投即時報導
樹德廠拍展示發那科機器人手臂，結合樹德工作站，現場有工程師駐點提供諮詢。記者宋健生／攝影
樹德廠拍展示發那科機器人手臂，結合樹德工作站，現場有工程師駐點提供諮詢。記者宋健生／攝影

即將邁入58年歷史的台灣收納用品領導品牌樹德企業，與日本工業機器人大廠發那科Fanuc攜手合作，共同推出「協作機器人手臂工作站SRA-1000」。去年起藉由多場AI自動化展測試市場反映，2026年第2季已開始出貨至新加坡，國內多家知名科技與傳產大廠也可望陸續下單。

樹德企業董事長吳宜叡表示，AI浪潮風起雲湧，傳統產業無法置身事外，樹德不僅已在產線上導入AI自動化升級設備，還攜手發那科機器人手臂的合作案，將帶動更多產業進入AI自動化時代。

過去工業機器人擅長的是固定位置、固定動作的重複工作，發那科機器人手臂結合AI機器視覺後，機器人可以辨識工件位置、方向與外觀差異，進行即時調整移動軌跡，大幅擴張其運用範圍。

看準全球龐大潛在商機，發那科找上台灣工業整理收納領導品牌樹德企業，研發出協作機器人手臂重構整合模組工作站，賦予發那科機器人手臂既穩固，且又充滿彈性機動化的模組運用，一體化的智能手臂機櫃，實現即裝即用的產線升級。

吳宜叡指出，樹德積累數十年與各產業合作經驗，加上自主研發的板金技術，從結構工藝、移動防震、收納配置與相容生態等四個構面，為SRA-1000工作站規劃出多項頂規配置。

例如鋼材本體採用SPHC厚度達1.0~3.0鋼板，結構方管全焊成型，讓機體可高達800kg耐重荷載、400kg移動承載、4段重載抽屜單抽荷重45kg；獨立穿線、隱藏走現，保持空氣對流，達到通風散熱、降低設備溫度的效果，符合人體工學的教導平板掛架、直觀式整合啟動介面等扎實結構與容易操作的介面。

值得一提的是，針對機器人手臂工作特色，樹德首創複合原木材質，作為機械手臂設置與供料平台，讓移動工作站既穩固，又能彈性適應不同產業產線需求。

吳宜叡認為，AI製程的運用，很快會進入一種情況「不是你想不想、要不要的問題，而是不得不做的問題。你的客戶與市場需求已經擺在這邊，你的競爭者也不會坐視！」

樹德AI合作夥伴日本工業機器人巨擘發那科，已與人工智慧晶片龍頭輝達(NVIDIA)及科技巨頭Google建立合作關係，樹德也藉由工作站將發那科機器人手臂的功能發揮得淋漓盡致，協助原有客戶進行AI設備升級。

目前正進行的樹德廠拍展示發那科CRX-20iA/L機器人手臂，結合樹德SRA-1000工作站，現場有發那科工程師駐點提供諮詢，有興趣的業者可在11月9日前，前往南投半山夢工廠參訪。

機器人 工作 工業機器人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

華碩AI務實派！技術長謝明志：從論文練內功 觸覺機器人初試身手

一台20萬搶破頭 輝達RTX Spark打破PC傳統界線

周杰倫不賣奶茶改賣機器狗 概念股巨星傳奇聯手宇樹 首發破千單

正義中學接軌AI 科技教育與升學輔導並進

相關新聞

樹德企業結合發那科Fanuc 推出「協作機器人手臂工作站」

即將邁入58年歷史的台灣收納用品領導品牌樹德企業，與日本工業機器人大廠發那科Fanuc攜手合作，共同推出「協作機器人手臂工作站SRA-1000」。去年起藉由多場AI自動化展測試市場反映，2026年第2季已開始出貨至新加坡，國內多家知名科技與傳產大廠也可望陸續下單。

華邦電：AI 建設二年內無虞 董座焦佑鈞指2029年是關鍵時間點

人工智慧（AI）資料中心投資熱潮延燒，榮景究竟能維持多久？華邦電董事長焦佑鈞昨（7）日指出，2027、2028年AI資料中心建置需求相對明確，資金、基礎設施大多已完成前期安排，2029年可能成為下一波景氣下行循環關鍵時間點，最大限制將來自資金能否持續支撐龐大投資。

評論台積開發3D DRAM傳聞 華邦電董座：晶片一哥不會做半吊子

市場傳出，台積電有意為輝達生產3D DRAM，引發業界關注。華邦電董事長焦佑鈞昨（7）日指出，跨足DRAM須解決技術及專利問題，更要衡量與既有夥伴關係；業界分析，台積電正擴充先進製程與封裝產能，若另闢記憶體戰線，將牽動資本支出、技術、產能配置與商業模式，短期自行量產可能性不高。

新唐啟動世代交替 焦子愷接任董座

華邦電集團旗下新唐科技啟動經營團隊世代交替，同時加速轉型人工智慧（AI）市場。新唐董事長蘇源茂已於10月28日宣布退休，董事會推選原副董事長焦子愷接任董事長，明年1月1日生效。

AI鏈四強法說 接力登場

奇鋐與英業達將在10日舉行法說會，鴻海與華碩則將在12日舉行法說會。由於AI需求持續熱絡，外界預期，科技廠法說會仍將釋出對AI產業樂觀展望訊息，不過，由於美國民主黨嚴管AI資料中心，科技大廠美國布局將成為外界關注焦點。

祥碩、樺漢、元太談展望

科技指標廠法說會下周接力登場，祥碩、樺漢、元太將依序於10日、11日及12日舉行，市場聚焦高速傳輸晶片新品進度、工業電腦零組件供需，以及電子紙跨足AI材料的新布局，三家公司對第4季與明年營運看法，將成為掌握科技產業需求的重要風向球。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。