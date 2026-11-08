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美國AI監管疑慮升高 投信：亞洲科技股面臨估值壓力

中央社／ 台北8日電

美國期中選舉，民主黨大勝，市場擔心AI建置的監管恐趨嚴，引爆全球科技股賣壓。摩根資產管理提醒，這波修正凸顯AI市場敘事正在轉變，衝擊恐從美國，進一步擴散至台韓日等亞洲AI供應鏈，亞洲科技股恐面臨新的估值壓力。

摩根投信環球市場策略師林雅慧分析，目前市場擔心民主黨掌握國會後，AI安全、數據中心建設、能源使用與電網成本等議題可能面臨更嚴格檢視。尤其AI數據中心需要大量電力，若審批時間拉長、電網升級成本提高，甚至要求科技業者承擔更多基礎建設支出，都可能拉高AI資本支出成本，進一步壓縮投資報酬率。

林雅慧指出，相關影響不只在美國，過去幾年AI資本支出狂潮，讓台灣、韓國、日本的半導體、記憶體、伺服器及AI硬體供應鏈成為最大受惠者之一，現在反過來，一旦市場開始下修AI基礎建設擴張預期，東北亞供應鏈也將成為資金重新定價的第一線，可能轉化為亞洲科技股的估值壓力。

瀚亞投信同樣認為，資料中心建置放緩確實可能影響台灣AI供應鏈，目前觀察，需求遞延而非取消，不同供應鏈受影響程度將分化。

瀚亞投信指出，目前美國資料中心建置主要瓶頸來自電力供應以及相關許可，部分專案因此延後，美國期中選舉之後更進一步放大市場對於資料中心建置進程的疑慮。2027年新增容量多數已進入施工或完成融資階段，真正需要留意的風險主要集中在2028年以後、尚未取得電力與許可的專案。

從台灣供應鏈角度來看，瀚亞投信評估，伺服器ODM、散熱、電源及PCB等產業，與資料中心實際建置時程連動性較高，短期較容易受到訂單遞延影響；相較之下，晶圓代工與先進封裝受惠預付與長期承諾程度較高，需求能見度相對較佳。

國泰投信基金經理人李翰林則認為，選後政策走向仍待觀察，接下來可留意3大觀察重點，包括資料中心能否如期動工、融資成本是否改變，以及電力供應能否配合建置進度。

投信 科技股 美國

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