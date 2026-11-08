學者：美AI建設若放緩 台鏈添變數

原本期待美國期中選舉過後能消除股市不確定因素，結果民主黨勝選後表示，將延續與監管火熱的ＡＩ資料中心（ＡＩＤＣ）建設，造成美股一度潰堤，震及亞股。法人指出，ＡＩＤＣ建置速度放緩，美國景氣動能降溫，通膨力道也會減輕。學者則提醒，若ＡＩ建設放緩，台灣出口與供應鏈企業未來業績展望可能受影響。

永豐投顧分析，ＡＩＤＣ建設本來就造成水電等基礎建設需求緊張，美國民間早有反對聲浪，因此期中選舉前，已有部分聲音期待換黨執政以改變進程，觀察市場走勢，十月初即已發生轉折，意味著市場提早探知選舉可能的結果。

富蘭克林證券投顧指出，美國期中選舉結束後須留意二大關鍵要點，首先是國際地緣政治情勢，美伊情勢格外關鍵，若油價回落，將有助緩解通膨及聯準會二○二七年大幅升息的必要性。

其次為ＡＩ投資，民主黨勝選可能收緊ＡＩ監管，但ＡＩ發展攸關美國國家競爭力為兩黨共識，民主黨立場並非終止ＡＩ發展，而是要求業者分擔更多電網升級成本，避免影響居民水電費用，預期ＡＩ資料中心興建僅是遞延並非取消，隨政策明朗，利空有望鈍化，十一月輝達財報、Anthropic IPO上市也將牽動投資信心。

短線市場將持續消化藍潮帶來的潛在政策影響，不過，在參議院六十票程序門檻及總統否決權制衡之下，富蘭克林證券投顧預期，選舉結果對於推動重大政策轉向的空間仍相對有限。

法人指出，民主黨並不是反對ＡＩ，市場過度標籤造成恐慌，ＡＩ牛市始於民主黨（拜登）執政期，民主黨黨內共識是「ＡＩ要付自己的帳」；然而，ＡＩ建置放緩影響不只產業面，當ＡＩ建置速度變慢後，則景氣及通膨都將受到限制，則二○二七年聯準會再升息的機率反而降低。

中央大學經濟系教授吳大任認為，民主黨並非反對ＡＩ建設本身，而是反對ＡＩ發展造成碳排及永續問題的惡化，例如ＡＩＤＣ需要大量的電力，若大量使用天然等化石燃料，碳排增加，不利淨零目標的推進，民主黨較為關注環保議題，若州政府未來提高環保要求，將不利新增廠房。

吳大任提醒台股投資人，即使目前業績良好、訂單俱佳，若未來ＡＩ需求下降，，營收與獲利等基本面也會轉弱。