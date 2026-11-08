焦佑鈞憂資金限制 AI投資2029成關卡

人工智慧（ＡＩ）資料中心投資熱潮延燒，榮景能維持多久？華邦電董事長焦佑鈞指出，二○二七、二○二八年ＡＩ資料中心建置需求相對明確；不過，他認為，二○二九年可能成為下一波景氣下行循環的關鍵時間點，最大限制將來自資金能否持續支撐龐大投資。

焦佑鈞表示，他一直將資金來源視為ＡＩ資料中心投資規模的最終限制。過去半年至一年，市場已開始關注雲端服務業者大幅擴張資本支出所帶來的現金流壓力，但是，無論ＡＩ需求多麼強勁，企業終究必須考量有多少資金可以運用，一旦資金不足，投資速度勢必放緩。

以目前建置進度，明年預定運作的資料中心，多已完成前期準備，二○二八年相關需求也可望延續。

美國期中選舉後，政策變化是否影響ＡＩ資料中心投資，焦佑鈞認為，雖可能產生影響，實際衝擊是百分之三、百分之五，還是百分之卅、百分之五十，目前無法判斷。

真正值得關注的是二○二九年以後的新增投資。焦佑鈞透露，過去一年與客戶交流時，已了解二○二七、二○二八年的需求與建置進度，但目前尚未有人明確說明二○二九年的完整投資計畫。

他認為，二○二九年並非已確定出現景氣反轉，而是ＡＩ資料中心投資能否延續高速成長的重要觀察關卡。當龐大資本支出逐漸面臨資金、土地及電力限制，ＡＩ產業能否跨越下一波投資瓶頸，將成為左右半導體景氣循環的重要變數。

至於ＤＲＡＭ（動態隨機存取記憶體）價格持續攀升，後續還有多少漲價空間？焦佑鈞說，任何事情都有極限，記憶體價格也不例外。面對市場追問價格是否已見頂，他直言：「我希望它到頂。」因記憶體持續漲價，雖然有利原廠獲利，卻可能進一步傷害手機、ＰＣ（個人電腦）等消費性電子市場需求。

焦佑鈞強調，不能只看ＡＩ市場需求強勁，就忽略其他產業及一般消費者的處境。「飯不能一家吃」，不能讓做ＡＩ的人把所有飯都吃光，其他人卻沒有飯吃。

對於記憶體價格是否仍有上漲空間，焦佑鈞並未提出明確的價格高點預測，但強調自己並不希望繼續大漲，因為ＡＩ客戶或許能夠承受高價，消費者卻未必有相同能力。