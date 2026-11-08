華邦電集團接班布局 新世代衝AI、老將拚記憶體

華邦電集團旗下新唐科技啟動經營團隊世代交替，同時加速轉型人工智慧（ＡＩ）市場。新唐董事長蘇源茂已於十月廿八日宣布退休，董事會推選原副董事長焦子愷接任董事長，明年一月一日生效。華邦電董事長焦佑鈞透露，人事調整核心，是將董事長與執行長職責分開，由集團培養長達十年的吳孟奇擔任執行長，蘇源茂回防華邦電，助集團掌握記憶體榮景。

焦佑鈞說，吳孟奇是集團過去十年刻意培養的接班人才，將肩負新唐整體營運及長期發展重任。至於蘇源茂提前卸下新唐董事長職務，主要考量當前記憶體市場需求強勁，華邦電正積極擴充產能、投入技術研發，迫切需要更多具備記憶體專業及管理經驗的人才，因此希望蘇源茂將過去累積的經驗帶回華邦電。

營運策略方面，焦佑鈞回顧，二○一九年集團評估收購日本半導體事業，主要看重日本市場及車電發展。然而，近年車電市場成長不如預期，反而ＡＩ成帶動半導體需求的主力，促使新唐重新調整研發方向。他透露，過去兩年在蘇源茂領導下，新唐已將大量研發資源轉向ＡＩ相關應用。目前已逐漸建立基礎，預期二○二七年至二○二八年可望陸續看到成果。

焦佑鈞強調，華邦電集團未來最大挑戰是面對ＡＩ蓬勃發展，如何補足國際化人才及強化全球布局，透過世代交替及人才重新配置，強化記憶體與ＡＩ事業長期競爭力。