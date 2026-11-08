華邦電：AI 建設二年內無虞 董座焦佑鈞指2029年是關鍵時間點

人工智慧（AI）資料中心投資熱潮延燒，榮景究竟能維持多久？華邦電（2344）董事長焦佑鈞昨（7）日指出，2027、2028年AI資料中心建置需求相對明確，資金、基礎設施大多已完成前期安排，2029年可能成為下一波景氣下行循環關鍵時間點，最大限制將來自資金能否持續支撐龐大投資。

華邦電昨日舉行零碳家庭日，焦佑鈞指出，他一直將資金來源視為AI資料中心投資規模的最終限制。過去半年至一年，市場已開始關注雲端服務業者大幅擴張資本支出帶來的現金流壓力，無論AI需求多麼強勁，企業終究必須考量有多少資金可以運用，一旦資金不足，投資速度勢必放緩。

以目前建置進度看，明年預定投入運作的資料中心，多數已經完成了前期準備，2028年相關需求也可望延續。

至於美國期中選舉後，政策變化是否影響AI資料中心投資，焦佑鈞認為，雖可能產生影響，但實際衝擊究竟是3%、5%，還是30%、50%，目前無法判斷。

真正值得關注的是2029年以後的新增投資。焦佑鈞透露，過去一年與CSP客戶交流時，已了解2027、2028年的需求與建置進度，但目前尚未有人明確說明2029年的完整投資計畫。

他認為，2029年並非已確定景氣反轉，而是AI資料中心投資能否延續高速成長的重要觀察關卡。當龐大資本支出逐漸面臨資金、土地及電力限制，AI產業能否跨越下一波投資瓶頸，將成為左右半導體景氣循環的重要變數。

至於記憶體價格持續攀升，焦佑鈞說，任何事情都有極限，記憶體價格也不例外。面對市場追問價格是否已經見頂，他直言：「我希望它到頂。」因為記憶體持續漲價，雖然有利原廠獲利，卻可能傷害手機、個人電腦等消費性電子市場需求。「飯不能一家吃」，不能讓做AI的人把所有飯吃光，其他人卻沒有飯吃。

焦佑鈞強調，並不希望繼續大漲，因為AI客戶或許能夠承受高價，廣大消費者卻未必有相同能力。

他提醒，記憶體產業不能只追求短期獲利最大化，還必須顧及整體電子產業健康發展。當記憶體漲價開始影響消費者購買意願，價格上漲帶來的效益也可能逐漸接近極限。

提及產能規劃，華邦電自去年下半年啟動擴產，設備陸續進廠裝機，預計明年起效益明顯展現，後年產能進一步接近滿載，焦佑鈞說，若榮景延長，業者容易持續蓋廠，等到市況反轉才發現供給過剩，將使下行循環更為劇烈。