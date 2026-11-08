評論台積開發3D DRAM傳聞 華邦電董座：晶片一哥不會做半吊子

市場傳出，台積電（2330）有意為輝達生產3D DRAM，引發業界關注。華邦電（2344）董事長焦佑鈞昨（7）日指出，跨足DRAM須解決技術及專利問題，更要衡量與既有夥伴關係；業界分析，台積電正擴充先進製程與封裝產能，若另闢記憶體戰線，將牽動資本支出、技術、產能配置與商業模式，短期自行量產可能性不高。

華邦電昨日舉辦家庭日，焦佑鈞受訪時表示，台積電是追求卓越的公司，「不會做半吊子」，倘若決定進軍DRAM，應會在技術與人才到位後才對外公布，而非先放出消息、再補足技術；他強調，相關判斷僅是個人產業觀察，並非掌握台積電內部消息。

外媒報導，台積電正研議為輝達開發3D DRAM，不排除新建廠房或收購既有晶圓廠轉型生產，惟量產時程尚未明朗，雙方也未證實。

業界說明，3D DRAM著重記憶單元垂直堆疊，有別於將DRAM晶片堆疊封裝的高頻寬記憶體，從電晶體、電容結構到材料、蝕刻、製程整合與良率控制，均須長期研發驗證，台積電雖具先進邏輯製程與封裝實力，卻不能直接等同掌握DRAM量產技術與專利。