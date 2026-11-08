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新唐啟動世代交替 焦子愷接任董座
華邦電（2344）集團旗下新唐科技啟動經營團隊世代交替，同時加速轉型人工智慧（AI）市場。新唐（4919）董事長蘇源茂已於10月28日宣布退休，董事會推選原副董事長焦子愷接任董事長，明年1月1日生效。
華邦董事長焦佑鈞透露，人事調整核心，是將董事長與執行長職責分開，由集團培養長達十年的吳孟奇擔任執行長，蘇源茂回防華邦，協助集團掌握記憶體產業榮景。
焦佑鈞說，吳孟奇是集團過去十年刻意培養的接班人才，將肩負新唐整體營運及長期發展重任。
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