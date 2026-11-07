影視、科技攜手！台版Higgsfield發表AI平台 破解創作3痛點

攝影機正對著兩個演員對戲錄影，AI模型再將影片中兩演員背景置換成劇組設計生成的場景，還加入原本沒有拍的鏡頭角度跟角色，所有光影都能自動配合場景改變。

AI影像創作平台商想核imCore執行長李昭樺表示，AI讓創作者可以完全發揮想像力，過去劇組可能想用一張高價桌子，但受限經費，如今不必再妥協。

AI席捲影視產業，想核imCore 7日於創意內容大會（TCCF）宣布台灣第一個自主訓練的電影級 AI 創作平台Core Studio，將於11月底上線，李昭樺指出，目標第一波支援5000家企業跟B2B影視用戶。

美國AI影音創作Higgsfield AI今年正式成為獨角獸，該新創成立於2023年，最初推出手機影片APP，去年開發AI創作平台，提供個人創作者及品牌業主創作影片工具，目前用戶已經達4000萬個，年化營收10億美元，連NVIDIA都參與投資，今年8月估值已達54億美元。

瞄準AI內容創作工具商機，想核將於11月底完成新一輪融資，李昭樺在發布會上除透露目前Core Studio已獲得台藝大電影系、台大資工系、崑山科大列為教學工具，包括民視、富邦、華碩、台智雲、台灣大哥大、群聯電子、中華電信都給予很多反饋。

由於影音是AI算力消費最大的市場，影視與科技業在AI影像生成產業的合作漸趨密切。想核背後集結了影視跟科技業資源，能否成為台版Higgsfield AI值得關注。

AI生成影片技術讓創作者跨入門檻大幅降低，但目前仍有許多缺點，比方AI生成畫質差，電影等級影音創作者有更高要求，許多影視業者用數位工具輔助製作，必須在多個工具之間轉換，如今增加AI影片創作平台以中國大陸最多，但台灣創作者也擔心IP及商業機密流向對岸風險。

AI創作平台＋地端硬體，台版AI專業電影等級問世由台灣動畫特效公司兔將創意影業及瀚草文創科技投資創立的想核imCore股份有限公司，在文策院支持下，7日舉行Core Studio創作平台發布會，正式公開由內部團隊自行開發訓練的影像生成模型，透過自主開發影像AI模型及24個AI Agent，模擬真實劇組分工，創作者用語音或文字下指令就能調度。

該平台11月底上線後，會以Token使用量計費，李昭樺也預告即將推出硬體方案，包括地端主機CORE- X-6000讓影片機密不上雲，另外片場方案CORE SH-001可以現拍現看成果，加速影片拍攝效率，由於劇組工作特性，也考慮租賃方案滿足同業需求。

李昭樺也強調，相對市面上許多的AI影像生成工具，Core Studio最大特色除可以外串生成模型，更讓影像創作者以既有工作流程：從前期劇本生成、分鏡規劃、影像生成，到後期剪輯與調光，將完整製作流程整合在同一平台，解決3大業界痛點，目前做過壓力測試，可以支援5000家客戶同時上線，長期希望能支援2.5萬家用戶。

解決AI生成3痛點，具透明度合法性

他解釋，最大痛點是過去AI生成不可控，無法精確控制表演內容，但現在Core Studio保留真實演員的所有影像素材及攝影運鏡，其次，品質上不必妥協，過去AI生成有畫質低，無法登上大銀幕的缺點，但現在透過工業標準Real Engine 技術，支援 4K、16-bit Real HDR以及DCP電影院直接輸出格式。

第3點是平台完整記錄誰何時設定更動參數，作品完成就能下載創作記錄，符合歐盟 AI Act法案第50條AI生成內容需要有機器可讀標記等透明度義務。

李昭樺表示，他們透過3方式打造AI生成平台，首先是利用電腦圖學與影像處理技術結合少量AI演算法，解決AI畫質不佳的問題，其次基礎模型有100多個客製化API，透過微調（Fine-tuning）及深度訓練，用輕量化LoRA模型做控制。

想核也宣布提供創作者申請免費Token使用的「芒果計畫」，徵求創作者參加。記者王郁倫／攝影