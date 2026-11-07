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大同AI資料中心商機發酵 逾30家海內外客戶參訪、電力事業訂單續增

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

大同（2371）積極布局電力與AI基礎建設雙引擎，營運轉型逐步展現成果，總經理張松鑌今（7）日表示，集團近年逐步克服營運挑戰，電力事業訂單持續累積，三家新加入的電力相關公司也陸續取得認證；此外，9月底發表的模組化AI資料中心解決方案「TTG AIDC CUBE」，迄今已吸引逾30家海內外客戶參訪，後續有望逐步轉化為實質訂單，為集團開拓新成長動能。

大同7日在臺北市兒童新樂園舉辦2026年集團家庭日，吸引5,685名員工與眷屬參與，較去年的約5,400人進一步增加，張松鑌在活動中分享集團最新營運進展，並感謝全體同仁過去一年在各自崗位上的付出，強調大同正逐步走出過去幾年的挑戰，朝穩健成長方向邁進。

張松鑌指出，電力事業仍是大同營運發展的重要核心，在相關訂單持續累積之下，加上三家新加入的電力相關公司陸續取得認證，有助集團持續深化電力產業布局，他也期許，明年各事業單位及子公司能延續現有基礎，穩步推進營運成長。

值得注意的是，大同近年積極切入AI基礎建設市場，9月底正式推出模組化AI資料中心解決方案TTG AIDC CUBE，瞄準AI運算帶動的資料中心建置需求。張松鑌透露，產品亮相以來，已吸引超過30家國內外客戶實地參觀，顯示市場對相關方案具有一定關注度，集團也期待後續洽談能進一步轉化為實際專案訂單。

在全球AI算力需求持續擴張的趨勢明確下，資料中心對供電穩定性、能源效率及建置彈性的要求同步提高，業界分析，大同具備電力設備與相關系統整合基礎，若能進一步將既有電力事業優勢延伸至模組化AI資料中心市場，將有機會擴大業務布局，並為中長期營運增添成長動能。

除了營運布局，大同今年家庭日也展現集團凝聚員工向心力的用心，活動自下午1時展開，規劃親子闖關、30家特色餐車及夜間煙火，晚間6時30分起更安排星光包場，指定遊樂設施開放至晚間9時30分，讓員工與家人共享歡樂時光。

大同今年並準備總價值達250萬元的摸彩獎品，分兩輪抽出，包括120台經典大同電鍋、93台11吋iPad，以及大型4K聯網液晶顯示器、AirPods Pro 3與除濕機等，犒賞同仁一年來的辛勞。

大同表示，集團同仁平時分散於各廠區及不同事業單位，透過年度家庭日促進彼此交流，也感謝員工眷屬長期支持。展望未來，將持續深耕電力本業、拓展AI基礎建設新商機，朝「百年大同、驅動未來」願景邁進。

大同 電力 資料中心

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