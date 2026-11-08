祥碩、樺漢、元太談展望

經濟日報／ 記者李孟珊吳凱中李珣瑛／台北報導

科技指標廠法說會下周接力登場，祥碩（5269）、樺漢（6414）、元太（8069）將依序於10日、11日及12日舉行，市場聚焦高速傳輸晶片新品進度、工業電腦零組件供需，以及電子紙跨足AI材料的新布局，三家公司對第4季與明年營運看法，將成為掌握科技產業需求的重要風向球。

高速傳輸晶片廠祥碩率先登場，祥碩先前已展示12奈米PCIe Gen5及USB4高速傳輸技術，瞄準伺服器、資料中心與邊緣AI市場，後續新品開發及量產時程，及高速傳輸規格升級能否帶動產品組合改善、挹注明年業績，有待法說會釋出訊息。

工業電腦大廠樺漢接棒於11日舉行法說會，市場關注零組件供應能否支應業務成長，以及明年營運展望。

電子紙龍頭元太將於12日召開第3季線上法說會，董事會日前通過斥資27.8億元購置觀音廠區，並與台虹（8039）簽署合作意向書，聯手搶攻AI高速傳輸材料市場，此次新布局的合作分工、產品開發及營收貢獻時程，預料將成為法說焦點。

祥碩 元太 樺漢 晶片

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