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AI鏈四強法說 接力登場

經濟日報／ 記者陳昱翔蘇嘉維吳凱中蕭君暉／台北報導

奇鋐（3017）與英業達（2356）將在10日舉行法說會，鴻海（2317）與華碩（2357）則將在12日舉行法說會。由於AI需求持續熱絡，外界預期，科技廠法說會仍將釋出對AI產業樂觀展望訊息，不過，由於美國民主黨嚴管AI資料中心，科技大廠美國布局將成為外界關注焦點。

隨著AI資料中心對散熱需求與日俱增，水冷滲透率快速擴大，帶動奇鋐相關產品出貨動能愈來愈強；其中，輝達最新Vera Rubin已開始量產出貨；ASIC相關散熱產品預計第4季擴大出貨，帶動營運強勁態勢延續到第4季。

此外，奇鋐今年資本支出約150億元，明年會比今年略多，粗估落在150億元至200億元之間，主要用於擴增產能，目前預料明年產能將比今年再多五成，全力搶攻AI水冷散熱市場。

英業達將於10日召開法說會，外界本次將特別關注，美國期中大選過後，訴求暫緩AI發展的民主黨大勝，因此雲端服務大廠客戶是否有修正未來訂單狀況、伺服器零組件價格上漲情況有無緩和情況、未來建廠布局選址，將成為法說會三大焦點。

英業達10月合併營收達799.66億元、月減18.9％、年成長46.0％，寫下同期新高；前十月合併營收達8,222.28億元、年增43.1％，創同期新猷。

法人看好，英業達第4季營運表現有機會保持強勁成長態勢，使今年全年業績繳出歷史新高的成績單。

鴻海將在12日舉行法說會，除公布第3季財報，也將展望2027年業績。近期AI股大幅波動，鴻海身為全球AI伺服器龍頭，對AI未來展望至關重要，同時，民主黨贏得美國期中選舉之後，該公司美國布局的後勢發展，都將成為外界關注焦點。

展望第4季，鴻海表示，AI營運將繼續成長，且資通訊（ICT）產品仍在下半年傳統旺季期間，可望帶動營運表現符合市場預期，但仍需關注多變的全球政經局勢。

華碩12日舉行法說會，市場關注，華碩AI伺服器業務進展，及對PC業務看法。華碩先前上調全年AI伺服器營收成長目標，由原訂100％調高至150％，且預期未來一至二年成長更大。

法說 英業達 華碩 輝達 鴻海

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