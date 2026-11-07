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華邦電子2026零碳家庭日 連續五年攜手員工實踐綠色永續

聯合報／ 記者簡永祥／雲林即時報導
華邦電董事長焦佑鈞（左）在家庭日現場抽出六支最新的iPhone Duo手機並與中獎者合影。記者簡永祥／攝影
華邦電董事長焦佑鈞（左）在家庭日現場抽出六支最新的iPhone Duo手機並與中獎者合影。記者簡永祥／攝影

華邦電子（2344）今（7）日於雲林劍湖山世界主題樂園舉辦「2026零碳家庭日」，今年以「綠遊劍湖山」為主題，邀請北中南各地員工及眷屬齊聚同歡。華邦電子連續第五年推動零碳家庭日，透過員工與家庭的共同參與，將永續理念由企業營運延伸至日常生活，深化員工對環境永續的認同與實踐，公司長期推動永續發展的承諾。

為落實低碳活動理念，華邦電子持續安排專車接送各地員工及眷屬，透過集中運輸降低交通碳排放，並以自購碳權抵銷活動全程的碳足跡，實踐零碳家庭日的核心精神。

華邦電子持續深化綠色製造與資源循環，2026年旗下生產製造廠全數通過UL 2799廢棄物零填埋 （Zero Waste to Landfill）最高鉑金級認證，並榮獲環境部「淨水永續 水處理卓越獎」，展現華邦在廢棄物管理、智慧低碳管理及水資源循環等面向的實踐成果。

透過系統化管理與技術創新，持續提升資源使用效率，包括將製程廢硫酸再生回用於廠內系統，落實循環經濟；同時，中科廠結合物聯網（IoT）與人工智慧（AI）技術優化廢水處理流程，使氟廢水處理系統每年減少4.5%的化學藥劑使用量，並透過製程優化增加每年355噸濃磷酸回收量，有效落實源頭減量，減輕環境負荷，展現智慧製造與環境永續的整合效益。

此次零碳家庭日不僅凝聚員工與家屬的情感，也展現華邦電子將永續理念融入企業文化與日常生活的具體實踐。秉持「以綠色半導體技術豐富人類生活的隱形冠軍」的企業願景，華邦將持續推動智慧製造與資源循環，落實低碳營運，穩步邁向淨零目標。

華邦電董事長焦佑鈞（前排左一）及總經理陳沛銘（前排左三）今日親自出席家庭日，並送出高額獎品及獎 金。記者簡永祥／攝影
華邦電董事長焦佑鈞（前排左一）及總經理陳沛銘（前排左三）今日親自出席家庭日，並送出高額獎品及獎 金。記者簡永祥／攝影

華邦電今日於雲林劍湖山世界主題樂園舉辦「2026零碳家庭日」，今年以「綠遊劍湖山」為主題，邀請北中南各地員工及眷屬齊聚同歡。圖／華邦電提供
華邦電今日於雲林劍湖山世界主題樂園舉辦「2026零碳家庭日」，今年以「綠遊劍湖山」為主題，邀請北中南各地員工及眷屬齊聚同歡。圖／華邦電提供

華邦電 零碳 永續

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