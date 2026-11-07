「注定要向海外擴展」林本堅看台積電擴廠 直言須學會4大重點

「晶片應做和平用途，用於戰爭只會毀民傷財！」中研院院士林本堅7日於研討會分享說，晶片產業中的國防僅占5%，人類應推動跨國合作與分工，用晶片推動全球暖化、醫療與和平研究，他提醒基督徒，既有上帝的智慧、追求永恆的愛，更應負起阻止衝突的責任。

禧年經濟倫理文教基金會7日舉辦「2026禧年聖經經濟倫理研討會」，林本堅從晶片製造與歷史的角度探討「晶片和平」。他笑說，作家米勒寫了《晶片戰爭》，他也將於月底出新書《晶片和平》，是以英文撰寫，希望讓國際上更多人知道晶片的概念，「尤其我國製造晶片的科技不是從美國偷來的！」

獨佔產業鏈卻無效率

林本堅指出，晶片可以改善人類生活，但也恐導致人類的毀滅，如今，晶片可應用在消費性電子產品、車用電子、工業、航太、國防、資料運算處理與AI，其中國防僅有5%市場，實不應因小失大。另外，以前從晶片曝光、光罩製作、量測檢驗、顯影與蝕刻等設備都來自美國，但如今記憶體已經分散到韓國、晶片製造已經到台灣，微影成像甚至已經到德國、荷蘭。

「如今半導體製造國與人才都已多元化，沒有一方可以獨佔！」林本堅強調，範圍包括物理、電機、光學、統計、政治與經濟，要求的特質也從跨領域到創新、毅力、踏實與團隊合作等；若各國想要獨佔上下游生產鏈，都要投入更多人才與生產，且屆時生產過剩恐讓晶片價格下跌，反而無助產業發展，且很難找到這麼多人才。

台積電擴廠是必然

林本堅也說，華為原本是跟台積電買晶片，但因為美國的禁令，轉而跟中芯購買麒麟9000S，反而強化中國晶片的自給自足，可見各國應以自由經濟的高效推動IC技術，例如美國的晶片設計就是強項，無人機晶片若設計較好就能贏過其他國家。

「台灣的水、土地與電早就不夠，台積電注定要在國外擴廠！」林本堅表示，台積電為了維護客戶承諾，必須擴大產能，且為了確保充足的電力、土地與水資源，需要向海外擴展，然而在各地面對的挑戰不同，台積電必須學會運用區域人才、遵守在地法規、控制成本並保護營業秘密。

戰爭傷亡多且無效益

林本堅強調，一場越戰光是北越就有百萬軍人、30萬平民陣亡，南越則有31萬軍人、115萬平民，還造成南越5百萬畝森林因落葉劑而受到永久汙染，境內還有30%當初轟炸的炸彈尚未引爆，美軍也有5.82萬人陣亡，當初是為了防堵共產主義擴散，但如今共產越南卻能與自由世界和平互動，可見當初的損害與傷亡都是白費。

「各國應該攜手合作，對抗如全球暖化等新型共同危機！」林本堅引用《聖經》典故說，該隱殺害亞伯時，人類的家族內部沒有合作，但後來從家族、城市與國家內部都有合作，如今在晶片發展下，更應強化跨國合作、將地緣政治從「粗暴」角度轉為「智慧」觀點。

有能力應預防戰爭

最後他勉勵基督徒說，基督徒比起其他人，有上帝給予的智慧、永恆的愛，且渴望拯救生命，傾向追求和平，若基督徒有設計、製作或使用的晶片能力，應有責任制止與預防戰爭，例如找出最有效因應全球暖化的方式，預測戰爭的後果以推動和平研究，還有透過晶片訓練運動員、法官，並投入醫學研究，讓人類因此受益。

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