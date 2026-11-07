DRAM價格漲到頂了嗎？焦佑鈞直言不希望再漲：AI不能把所有飯都吃光

記憶體市場供不應求，DRAM（動態隨機存取記憶體）價格持續攀升，部分國際記憶體大廠毛利率已站上70%，甚至逼近80%，後續還有多少漲價空間？華邦電董事長焦佑鈞今日表示，任何事情都有極限，記憶體價格也不例外。面對市場追問價格是否已經見頂，他直言：「我希望它到頂。」因為記憶體持續漲價，雖然有利原廠獲利，卻可能進一步傷害手機、PC等消費性電子市場需求。

焦佑鈞指出，目前全球電子產業呈現「百業蕭條，一枝獨秀」的局面，這一枝獨秀就是AI。AI資料中心投資需求強勁，即使記憶體價格不斷上漲，相關業者仍願意埋單，但一般消費者的承受能力完全不同。

他舉例，手機價格如果因零組件成本上漲而變貴，消費者可能認為現有手機還能使用，乾脆延後一年換機；PC也是如此，價格太高就延後購買。因此，記憶體價格繼續上漲，最終可能壓抑終端需求，反而不利產業長期發展。

焦佑鈞強調，不能只看AI市場需求強勁，就忽略其他產業及一般消費者的處境。「飯不能一家吃」，不能讓做AI的人把所有飯都吃光，其他人卻沒有飯吃。

他認為，記憶體廠商這波景氣循環已經獲得相當可觀的利潤，從企業社會責任角度來看，價格也應該適可而止。

對於記憶體價格是否仍有上漲空間，焦佑鈞並未提出明確的價格高點預測，但強調自己並不希望繼續大漲，因為AI客戶或許能夠承受高價，廣大消費者卻未必有相同能力。

他提醒，記憶體產業不能只追求短期獲利最大化，還必須顧及整體電子產業的健康發展。當記憶體漲價開始影響消費者購買意願，價格上漲帶來的效益也可能逐漸接近極限。