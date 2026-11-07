快訊

遭鄰居報復？男出車庫未打方向燈被開17單 法院認1理由撤紅單

德州新州長鬆口AI資料中心！願和馬斯克合作…3大監管政策曝光

乳製品放冰箱就沒問題？專家揭保存11大地雷 牛奶這樣放加速變質

聽新聞
0:00 / 0:00

AI資料中心投資榮景何時結束？焦佑鈞：2029年恐成景氣轉折點

聯合報／ 記者簡永祥／雲林即時報導
華邦焦佑鈞今日表示，記憶體產業榮景估計可延續2028年，但2029年恐成景氣轉折點，需觀察AI基礎建設資金是否遭遇瓶頸。記者簡永祥／攝影
華邦焦佑鈞今日表示，記憶體產業榮景估計可延續2028年，但2029年恐成景氣轉折點，需觀察AI基礎建設資金是否遭遇瓶頸。記者簡永祥／攝影

AI資料中心投資熱潮持續延燒，全球雲端服務供應商（CSP）積極擴大資本支出，這波榮景究竟能持續多久？華邦電董事長焦佑鈞今日出席華邦電家庭日時指出，根據過去一年與CSP客戶交流掌握的資訊，2027年及2028年AI資料中心建置需求相對明確，相關資金、土地、電力及基礎設施大多已完成前期安排，短期內不必過度擔心投資急凍。不過，他認為，2029年可能成為下一波景氣下行循環（Down Cycle）的關鍵時間點，最大限制將來自資金能否持續支撐龐大投資。

焦佑鈞表示，過去半年至一年，市場已開始關注CSP大幅擴張資本支出所帶來的現金流壓力，而他一直將資金來源視為AI資料中心投資規模的最終限制。無論AI需求多麼強勁，企業終究必須考量有多少資金可以運用，一旦資金不足，投資速度勢必放緩。

他指出，AI資料中心建置並非短期就能完成，必須先取得土地開發許可、確保電力供應，接著興建廠房及基礎設施，最後才進入伺服器設備安裝階段。

以目前CSP的建置進度來看，2027年預定投入運作的資料中心，多數已完成前期準備，包括土地、電力、廠房及資金安排，因此2027年主要進入伺服器裝機階段，2028年相關需求也可望延續。

焦佑鈞強調，這些投資所需資金，可能已由企業自有現金流支應，或提前透過資本市場籌措，因此2027年至2028年的建置計畫，不至於因短期資金變化受到重大衝擊。

至於美國期中選舉後，政策變化是否影響AI資料中心投資，他認為一定可能產生影響，但實際衝擊究竟是3%、5%，還是30%、50%，目前無法判斷。即使未來土地開發許可政策有所調整，已取得許可並完成建設的資料中心，受到的直接影響仍相對有限。

真正值得關注的是2029年以後的新增投資。焦佑鈞指出，屆時CSP是否仍有足夠資金、土地及電力，繼續維持目前龐大的資料中心建置規模，仍存在不確定性。

他透露，過去一年與CSP客戶交流時，已了解2027年及2028年的需求與建置進度，但目前尚未有人明確說明2029年的完整投資計畫，預計明年再次拜訪客戶時，將進一步了解相關規畫。

焦佑鈞認為，2029年並非已確定出現景氣反轉，而是AI資料中心投資能否延續高速成長的重要觀察關卡。當龐大資本支出逐漸面臨資金、土地及電力限制，AI產業能否跨越下一波投資瓶頸，將成為左右半導體景氣循環的重要變數。

資料中心 景氣 華邦電 雲端服務 伺服器

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

瑞銀艾藍迪示警 AI 股估值風險！資料中心投資2028年將降溫

瑞銀：AI 投資循環調整期非泡沫破裂 台灣市場估值浮現吸引力

AI股為何突然狂跌？他舉手搖飲分析：擔心的已非目前獲利

美國期中選舉衝擊AI科技股！00954、009828法人解析半導體與PCB後市

相關新聞

華邦電今年獲利豐收 焦佑鈞證實員工平均獎金上看30個月

記憶體市場景氣火熱，華邦電今年營運表現亮眼，員工也將分享獲利成果。華邦電董事長焦佑鈞今日出席華邦電家庭日時透露，受惠記憶體需求強勁及公司獲利成長，依照既有員工分紅制度估算，今年員工平均獎金可望達到30個月。他強調，這並非公司因景氣大好而臨時加碼，而是行之有年、公開透明的員工分紅制度。

台積電要為輝達生產3D DRAM？華邦電焦佑鈞這麼看

台積電（2330）近期傳出有意為輝達（NVIDIA）生產3D DRAM，布局先進記憶體領域，引發市場關注，華邦電（2344）董事長焦佑鈞7日表示，跨足DRAM須克服自主技術與專利門檻，考量台積電與記憶體業者已有緊密合作關係，評估其自行投入DRAM產品開發的可能性不高。

DRAM價格漲到頂了嗎？焦佑鈞直言不希望再漲：AI不能把所有飯都吃光

記憶體市場供不應求，DRAM（動態隨機存取記憶體）價格持續攀升，部分國際記憶體大廠毛利率已站上70%，甚至逼近80%，後續還有多少漲價空間？華邦電董事長焦佑鈞今日表示，任何事情都有極限，記憶體價格也不例外。面對市場追問價格是否已經見頂，他直言：「我希望它到頂。」因為記憶體持續漲價，雖然有利原廠獲利，卻可能進一步傷害手機、PC等消費性電子市場需求。

台積電傳跨足記憶體市場？焦佑鈞質疑可信度：真要做 一定默默耕耘

市場傳出台積電可能跨足記憶體市場，引發半導體產業關注。華邦電董事長焦佑鈞今日出席華邦電家庭日受訪表示，台積電是一家追求卓越的公司，如果真的決定投入記憶體領域，勢必會經過審慎評估，並在技術及各項準備成熟後才對外宣布，不太可能在尚未準備完善前就先行釋出消息。

AI資料中心投資榮景何時結束？焦佑鈞：2029年恐成景氣轉折點

AI資料中心投資熱潮持續延燒，全球雲端服務供應商（CSP）積極擴大資本支出，這波榮景究竟能持續多久？華邦電董事長焦佑鈞今日出席華邦電家庭日時指出，根據過去一年與CSP客戶交流掌握的資訊，2027年及2028年AI資料中心建置需求相對明確，相關資金、土地、電力及基礎設施大多已完成前期安排，短期內不必過度擔心投資急凍。不過，他認為，2029年可能成為下一波景氣下行循環（Down Cycle）的關鍵時間點，最大限制將來自資金能否持續支撐龐大投資。

新唐接班布局確定 焦佑鈞：焦子愷接董座 吳孟奇掌營運

華邦電集團旗下新唐科技啟動經營團隊世代交替，同時加速轉型AI市場。新唐董事長蘇源茂已於10月28日宣布退休，董事會推選原副董事長焦子愷接任董事長，2027年1月1日生效。華邦電董事長焦佑鈞今日出席華邦電家庭時透露，此次人事調整的核心，是將董事長與執行長職責分開，由集團培養長達十年的吳孟奇擔任執行長，主導新唐未來營運；蘇源茂則回防華邦電，協助集團掌握記憶體產業榮景。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。