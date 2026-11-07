AI資料中心投資榮景何時結束？焦佑鈞：2029年恐成景氣轉折點

AI資料中心投資熱潮持續延燒，全球雲端服務供應商（CSP）積極擴大資本支出，這波榮景究竟能持續多久？華邦電董事長焦佑鈞今日出席華邦電家庭日時指出，根據過去一年與CSP客戶交流掌握的資訊，2027年及2028年AI資料中心建置需求相對明確，相關資金、土地、電力及基礎設施大多已完成前期安排，短期內不必過度擔心投資急凍。不過，他認為，2029年可能成為下一波景氣下行循環（Down Cycle）的關鍵時間點，最大限制將來自資金能否持續支撐龐大投資。

焦佑鈞表示，過去半年至一年，市場已開始關注CSP大幅擴張資本支出所帶來的現金流壓力，而他一直將資金來源視為AI資料中心投資規模的最終限制。無論AI需求多麼強勁，企業終究必須考量有多少資金可以運用，一旦資金不足，投資速度勢必放緩。

他指出，AI資料中心建置並非短期就能完成，必須先取得土地開發許可、確保電力供應，接著興建廠房及基礎設施，最後才進入伺服器設備安裝階段。

以目前CSP的建置進度來看，2027年預定投入運作的資料中心，多數已完成前期準備，包括土地、電力、廠房及資金安排，因此2027年主要進入伺服器裝機階段，2028年相關需求也可望延續。

焦佑鈞強調，這些投資所需資金，可能已由企業自有現金流支應，或提前透過資本市場籌措，因此2027年至2028年的建置計畫，不至於因短期資金變化受到重大衝擊。

至於美國期中選舉後，政策變化是否影響AI資料中心投資，他認為一定可能產生影響，但實際衝擊究竟是3%、5%，還是30%、50%，目前無法判斷。即使未來土地開發許可政策有所調整，已取得許可並完成建設的資料中心，受到的直接影響仍相對有限。

真正值得關注的是2029年以後的新增投資。焦佑鈞指出，屆時CSP是否仍有足夠資金、土地及電力，繼續維持目前龐大的資料中心建置規模，仍存在不確定性。

他透露，過去一年與CSP客戶交流時，已了解2027年及2028年的需求與建置進度，但目前尚未有人明確說明2029年的完整投資計畫，預計明年再次拜訪客戶時，將進一步了解相關規畫。

焦佑鈞認為，2029年並非已確定出現景氣反轉，而是AI資料中心投資能否延續高速成長的重要觀察關卡。當龐大資本支出逐漸面臨資金、土地及電力限制，AI產業能否跨越下一波投資瓶頸，將成為左右半導體景氣循環的重要變數。