台積電傳跨足記憶體市場？焦佑鈞質疑可信度：真要做 一定默默耕耘

市場傳出台積電可能跨足記憶體市場，引發半導體產業關注。華邦電董事長焦佑鈞今日出席華邦電家庭日受訪表示，台積電是一家追求卓越的公司，如果真的決定投入記憶體領域，勢必會經過審慎評估，並在技術及各項準備成熟後才對外宣布，不太可能在尚未準備完善前就先行釋出消息。

他個人認為，目前相關傳聞的可信度不高，但他也強調，這些看法純屬個人推測，沒有任何內線消息，也未曾向台積電查證。

焦佑鈞指出，台積電若要跨足記憶體市場，首先必須考慮技術來源、專利布局及相關資源投入等問題。雖然專利未必是最大的障礙，但記憶體產業具有相當高的技術門檻，台積電若決定投入，就不可能只做一半，而是必須建立具有競爭力的技術及產品。

他強調，台積電向來追求卓越，不會貿然進入一個尚未充分準備的新領域。「如果他們真的要做，一定會默默耕耘，做到非常好了，才會告訴你說我在做。」

焦佑鈞認為，台積電不太可能在技術尚未成熟時，就先對外釋出跨足記憶體市場的消息，因為一旦後續發展不如預期，也不符合台積電一貫的企業風格。從這個角度觀察，市場目前流傳的消息，讓他覺得「比較靠不住」。

除了技術門檻，台積電與全球主要記憶體廠商的合作關係，也是他質疑相關傳聞的重要理由。

焦佑鈞指出，台積電目前與三星電子、SK海力士及美光等國際記憶體大廠保持相當緊密的合作關係，這些公司都是台積電重要的產業夥伴。在既有合作關係良好的情況下，台積電是否有必要自行投入記憶體製造，進而與原本的合作夥伴形成競爭，值得進一步思考。

他表示，如果台積電真的決定進軍記憶體市場，外界首先應該觀察其技術從何而來，以及如何建立足以與現有記憶體大廠競爭的能力。畢竟相關技術不可能憑空產生，必須有明確的研發與技術取得途徑。

不過，焦佑鈞再三強調，自己並不清楚台積電內部是否有相關規畫，也沒有向台積電詢問或掌握任何內部資訊，所有評論都只是依據台積電企業文化、技術門檻及產業合作關係所做的個人判斷，不能視為對台積電未來策略的證實或否認。