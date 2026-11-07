新唐接班布局確定 焦佑鈞：焦子愷接董座 吳孟奇掌營運

華邦電集團旗下新唐科技啟動經營團隊世代交替，同時加速轉型AI市場。新唐董事長蘇源茂已於10月28日宣布退休，董事會推選原副董事長焦子愷接任董事長，2027年1月1日生效。華邦電董事長焦佑鈞今日出席華邦電家庭時透露，此次人事調整的核心，是將董事長與執行長職責分開，由集團培養長達十年的吳孟奇擔任執行長，主導新唐未來營運；蘇源茂則回防華邦電，協助集團掌握記憶體產業榮景。

談及焦子愷與吳孟奇的角色，吳孟奇是集團過去十年刻意培養的接班人才，將肩負新唐整體營運及長期發展重任，因為執行長才是直接負責公司營運、產品策略與未來成長的核心人物。至於蘇源茂提前卸下新唐董事長職務，主要考量當前記憶體市場需求強勁，華邦電正積極擴充產能、投入技術研發，迫切需要更多具備記憶體專業及管理經驗的人才，因此希望蘇源茂將過去累積的經驗帶回華邦電。

目前華邦電已安排蘇源茂擔任高級顧問，待其2027年1月從新唐退休後，將再評估是否賦予其他職務，進一步協助華邦電記憶體事業發展。

在營運策略方面，焦佑鈞回顧，2019年集團評估收購日本半導體事業時，主要看重日本市場及汽車電子發展機會。然而，近年汽車電子市場成長不如預期，反而AI成為帶動半導體需求的主要力量，促使新唐重新調整研發方向。

他透露，過去兩年在蘇源茂領導下，新唐已將大量研發資源轉向AI相關應用。由於半導體技術與產品開發需要時間，經過兩年投入，目前已逐漸建立基礎，預期2027年至2028年可望陸續看到成果。

此外，新唐目前虧損主要來自日本與高塔半導體（Tower Semiconductor）合資公司的產能負擔。焦佑鈞指出，雙方已達成協議，預計2027年4月1日起終止相關合作安排，屆時產能包袱可望解除，營運狀況將明顯改善。

面對集團同步推動記憶體擴產與新唐轉型，焦佑鈞也以「賠錢很煩，賺錢很累」形容經營壓力。他表示，景氣好時各家廠商都在搶人才、搶設備、開發新技術，企業不能因為眼前獲利良好就停下腳步，否則三年後可能失去競爭力。

焦佑鈞強調，華邦電集團未來最大挑戰是面對AI蓬勃發展，如何補足國際化人才及強化全球布局，集團正透過經營團隊世代交替及人才重新配置，強化記憶體與AI兩大事業的長期競爭力。