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華邦電今年獲利豐收 焦佑鈞證實員工平均獎金上看30個月

聯合報／ 記者簡永祥／雲林即時報導
華邦電今年獲利大豐收，華邦電董事長焦佑鈞今日證實員工平均獎金上看30個月。記者簡永祥／攝影
華邦電今年獲利大豐收，華邦電董事長焦佑鈞今日證實員工平均獎金上看30個月。記者簡永祥／攝影

記憶體市場景氣火熱，華邦電今年營運表現亮眼，員工也將分享獲利成果。華邦電董事長焦佑鈞今日出席華邦電家庭日時透露，受惠記憶體需求強勁及公司獲利成長，依照既有員工分紅制度估算，今年員工平均獎金可望達到30個月。他強調，這並非公司因景氣大好而臨時加碼，而是行之有年、公開透明的員工分紅制度。

焦佑鈞表示，華邦電員工獎金制度已實施約20年，公司內部明確規定，每季營業利益須提撥一定比率作為員工獎金，相關計算方式相當透明，員工都清楚自己的分紅權益。

他指出，每季財務報表公布後，人事單位就會公告當季營業利益，以及依照內部規定可分配給員工的獎金總額。因此，員工甚至可以自行估算當季獎金，不需要等到年底才知道能分得多少。雖然個別員工實際領取金額仍須考量績效考核，但整體獎金池的計算方式相當明確。

談到今年員工獎金，焦佑鈞笑說：「今年員工應該很開心，因為今年獲利良好。」他進一步證實，依目前獲利情況估算，員工平均應該可以領到約30個月獎金。

除了員工分紅，華邦電對股東的盈餘分配也已制度化。焦佑鈞表示，公司章程明定股利分配比率至少三成，且大部分採現金股利方式發放，未來仍將依照既有制度執行。

華邦電預計今年12月配發每股2元現金股利，主要來自上半年獲利。

不過，對於員工高額獎金資訊在網路及社群媒體流傳，焦佑鈞也表達關切。他認為，員工實際領取的獎金屬於內部薪酬資訊，不宜隨意對外張揚，尤其不希望因此造成其他企業勞資關係的困擾。他指出，有時資訊外流未必來自員工本人，也可能是家屬得知獎金金額後，因為高興而在社群媒體分享。

焦佑鈞強調，華邦電重視薪酬資訊保密，也希望員工及家屬尊重相關規範，讓公司在分享獲利成果之餘，避免衍生不必要的爭議。

華邦電 獎金 員工分紅 記憶體

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