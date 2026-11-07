快訊

華邦電今年獲利豐收 焦佑鈞證實員工平均獎金上看30個月

行政院不副署老人福利法修法！盧秀燕：民進黨做不到應該換黨執政

曝幕僚勸講話含蓄點！柯志恩笑回：遇事就是直球對決

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電要為輝達生產3D DRAM？華邦電焦佑鈞這麼看

經濟日報／ 記者李孟珊／雲林即時報導
華邦電董事長焦佑鈞。記者李孟珊／攝影
華邦電董事長焦佑鈞。記者李孟珊／攝影

台積電（2330）近期傳出有意為輝達NVIDIA）生產3D DRAM，布局先進記憶體領域，引發市場關注，華邦電（2344）董事長焦佑鈞7日表示，跨足DRAM須克服自主技術與專利門檻，考量台積電與記憶體業者已有緊密合作關係，評估其自行投入DRAM產品開發的可能性不高。

華邦電7日舉行2026年度家庭日，焦佑鈞受訪談及台積電布局DRAM的市場傳聞時指出，台積電是一家追求卓越的公司，若確實規劃跨足DRAM，絕不會「做半吊子」，必然會在技術成熟前默默耕耘，不會輕易對外釋出尚未準備好的訊息。

焦佑鈞分析，晶圓代工業者若要進軍DRAM，會面臨技術來源與專利布局兩大挑戰，因為DRAM技術無法憑空而來，企業除了須評估是否投入龐大資金自主研發，也必須處理複雜的記憶體專利問題，跨入門檻不低。

他並指出，台積電目前與三星、華邦電等記憶體業者，在先進封裝領域維持緊密合作，在既有生態系運作良好的情況下，台積電是否有必要自行投入DRAM開發，仍須從整體合作關係與資源配置考量。

至於AI資料中心投資動能，焦佑鈞表示，雲端服務業者（CSP）前期投資與設備均已到位，台積電及整體供應鏈2027年至2028年的裝機需求相當明確，相關投資仍有支撐。

不過，焦佑鈞也提醒，後續仍須留意總體經濟與資金環境變化，若資金限制逐步浮現，半導體產業2029年恐面臨下一波景氣調整，屆時先進封裝與記憶體供應鏈的產能配比，將是觀察重點。

華邦電 DRAM 台積電 輝達 NVIDIA

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

傳台積電進軍3D DRAM 應輝達要求規劃製造、評估建廠

台積傳攻先進記憶體晶片 應輝達要求評估生產3D DRAM

不給韓廠賺了？傳台積電考慮進軍先進記憶體晶片 可能建新廠或收購

DRAM缺貨持續惡化！創見：DDR5供應最吃緊 Q4營運估持平

相關新聞

台積電要為輝達生產3D DRAM？華邦電焦佑鈞這麼看

台積電（2330）近期傳出有意為輝達（NVIDIA）生產3D DRAM，布局先進記憶體領域，引發市場關注，華邦電（2344）董事長焦佑鈞7日表示，跨足DRAM須克服自主技術與專利門檻，考量台積電與記憶體業者已有緊密合作關係，評估其自行投入DRAM產品開發的可能性不高。

華邦電今年獲利豐收 焦佑鈞證實員工平均獎金上看30個月

記憶體市場景氣火熱，華邦電今年營運表現亮眼，員工也將分享獲利成果。華邦電董事長焦佑鈞今日出席華邦電家庭日時透露，受惠記憶體需求強勁及公司獲利成長，依照既有員工分紅制度估算，今年員工平均獎金可望達到30個月。他強調，這並非公司因景氣大好而臨時加碼，而是行之有年、公開透明的員工分紅制度。

日月光砸1237億元擴產南科 黃偉哲：強化台南先進封裝產業聚落

全球半導體封測龍頭日月光半導體通過經濟部投資臺灣事務所「歡迎台商回台投資行動方案」審查，規畫投入1237億元，在南科台南園區、高雄園區及楠梓科技園區等地增設智慧化產線，擴充高階封裝測試產能。台南市長黃偉哲表示，日月光將台南納入擴產布局，有助強化台南先進封裝產業聚落，帶動半導體上下游供應鏈發展。

一台20萬搶破頭 輝達RTX Spark打破PC傳統界線

當一台要價新台幣15萬至20萬元的個人電腦（PC）掀起搶購潮，它究竟是極限玩家的終極玩具，還是研究人員桌上的算力機房？隨...

輝達RTX Spark掀話題 分析師：普及仍需時間

輝達（NVIDIA）攜手微軟重塑個人電腦（PC）市場版圖，強打提供高算力的RTX Spark超級晶片，單機要價新台幣15...

傳台積電進軍3D DRAM 應輝達要求規劃製造、評估建廠

科技媒體The Information今天報導，台積電正考慮擴大業務版圖，進軍先進記憶體晶片製造，以便在人工智慧（AI）...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。