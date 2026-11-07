台積電要為輝達生產3D DRAM？華邦電焦佑鈞這麼看

台積電（2330）近期傳出有意為輝達（NVIDIA）生產3D DRAM，布局先進記憶體領域，引發市場關注，華邦電（2344）董事長焦佑鈞7日表示，跨足DRAM須克服自主技術與專利門檻，考量台積電與記憶體業者已有緊密合作關係，評估其自行投入DRAM產品開發的可能性不高。

華邦電7日舉行2026年度家庭日，焦佑鈞受訪談及台積電布局DRAM的市場傳聞時指出，台積電是一家追求卓越的公司，若確實規劃跨足DRAM，絕不會「做半吊子」，必然會在技術成熟前默默耕耘，不會輕易對外釋出尚未準備好的訊息。

焦佑鈞分析，晶圓代工業者若要進軍DRAM，會面臨技術來源與專利布局兩大挑戰，因為DRAM技術無法憑空而來，企業除了須評估是否投入龐大資金自主研發，也必須處理複雜的記憶體專利問題，跨入門檻不低。

他並指出，台積電目前與三星、華邦電等記憶體業者，在先進封裝領域維持緊密合作，在既有生態系運作良好的情況下，台積電是否有必要自行投入DRAM開發，仍須從整體合作關係與資源配置考量。

至於AI資料中心投資動能，焦佑鈞表示，雲端服務業者（CSP）前期投資與設備均已到位，台積電及整體供應鏈2027年至2028年的裝機需求相當明確，相關投資仍有支撐。

不過，焦佑鈞也提醒，後續仍須留意總體經濟與資金環境變化，若資金限制逐步浮現，半導體產業2029年恐面臨下一波景氣調整，屆時先進封裝與記憶體供應鏈的產能配比，將是觀察重點。