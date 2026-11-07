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日月光砸1237億元擴產南科 黃偉哲：強化台南先進封裝產業聚落

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南科台南園區。記者吳淑玲／攝影
南科台南園區。記者吳淑玲／攝影

全球半導體封測龍頭日月光半導體通過經濟部投資臺灣事務所「歡迎台商回台投資行動方案」審查，規畫投入1237億元，在南科台南園區、高雄園區及楠梓科技園區等地增設智慧化產線，擴充高階封裝測試產能。台南市長黃偉哲表示，日月光將台南納入擴產布局，有助強化台南先進封裝產業聚落，帶動半導體上下游供應鏈發展。

日月光此次投資主要因應人工智慧（AI）及高效能運算（HPC）需求持續成長，加速布局先進封裝測試領域。投資計畫將導入AI、大數據分析、自動化及微系統封裝等技術，推動工廠智慧化與數位轉型，提升生產效率及產品良率，並透過設置太陽能發電設備等措施，朝淨零碳排及綠色製造目標邁進。

黃偉哲表示，台南具備完整的半導體產業基礎，隨著先進製程及高階封裝技術發展，上下游供應鏈持續擴大投資。日月光此次將南科台南園區納入擴產計畫，展現企業對南部半導體產業前景的信心，也有助於強化台南在先進製程、封裝測試及相關供應鏈的產業鏈結。市府將持續與中央及南科管理局合作，完善投資環境，協助企業落實投資計畫，帶動產業升級及就業機會。

市府表示，日月光此次投資將升級高階封裝技術及量產能力，持續開發高附加價值產品，除深化南科台南園區半導體產業布局，也將進一步鞏固台灣在全球半導體供應鏈的關鍵地位。

經濟發展局長張婷媛指出，台南近年在台積電等半導體大廠投資帶動下，已形成涵蓋晶圓製造、封裝測試、設備及材料供應商的產業聚落。日月光進一步擴充南科台南園區高階封測產能，可望促進上下游產業合作，提升整體半導體供應鏈競爭力。

張婷媛表示，市府持續透過投資服務單一窗口及重大投資會報機制，協助企業排除投資障礙，並針對產業用地、水電供應及行政需求進行跨機關協調。截至目前，台南企業通過「投資台灣三大方案」累計283案，投資金額約4048億元，預計創造2萬3698個就業機會。

日月光 黃偉哲 台南 南科 半導體

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